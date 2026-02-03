Науседа пообещал жестко добиваться продления санкций против режима Лукашенко 3 3.02.2026, 19:17

Президент Литвы заявил, что никаких уступок Минску со стороны ЕС не будет.

Накануне февральского решения Евросоюза по санкциям Гитанас Науседа заявил о бескомпромиссной позиции. На фоне провокаций с воздушными шарами, которые парализовали работу вильнюсского аэропорта, и слухов о кулуарных договоренностях Вашингтона с Минском, литовский президент заявил: никаких уступок не будет.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что будет в числе тех, кто наиболее решительно потребует продления санкций против Беларуси.

«Я буду среди тех, кто наиболее жестко потребует продления этих санкций», — сказал глава государства во вторник, пишет LRT.

По словам Науседы, белорусский режим остается близким союзником России, продолжает аресты политических заключенных и осуществляет гибридные атаки с использованием воздушных шаров с контрабандой.

Последний инцидент с запуском таких шаров был зафиксирован на прошлой неделе, во вторник Вильнюсскому аэропорту трижды пришлось приостанавливать работу.

Президент Литвы ранее отмечал, что после этого происшествия американская сторона заняла жесткую позицию в отношении минского режима, показав, что подобные действия могут помешать улучшению двусторонних отношений.

«Реакция была действительно жесткой — и по риторике, и по формулировкам. Посмотрим, какие выводы из этого будут сделаны. Однако если белорусский режим стремится хотя бы в какой-то степени нормализовать отношения — я уже не говорю с Европейским союзом, но хотя бы с Соединенными Штатами Америки, — ему, безусловно, следует избегать таких признаков эскалации», — подчеркнул Науседа.

В середине декабря спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул с администрацией Александра Лукашенко договорились об освобождении части политических заключенных и об отмене санкций на белорусские калийные удобрения. Тогда политические наблюдатели начали рассуждать о возможности давления со стороны Вашингтона на Литву с целью возобновления транзита этих удобрений через Клайпедский порт.

По словам Науседы, никаких обсуждений с США о возможном смягчении санкций не ведется, и Вашингтон никогда не просил об этом ни под каким предлогом. Президент также призвал политиков меньше рассуждать о гипотетических сценариях диалога с Минском.

«Что касается заявления господина [председателя Комитета по иностранным делам Сейма Ремигиюса] Мотузаса, то это, вероятно, было рассуждение в духе «что было бы, если бы». Сегодня рассуждать о том, что было бы, если бы, просто не слишком ответственно, поскольку у нас есть та ситуация, которая есть. Она реальна, не гипотетично и для нас неприемлема», — сказал он.

Так литовский президент прокомментировал высказывание Мотузаса о том, что в Вильнюсе обсуждается возможное содержание переговоров с Беларусью и варианты их проведения на нейтральной территории.

Минск с прошлого года добивается встречи на уровне министров или вице-министров иностранных дел, в то время как из-за воздушных шаров с контрабандой работу Вильнюсского аэропорта неоднократно приходилось останавливать, а Литва в ответ на некоторое время закрывала границу с Беларусью.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ранее заявлял, что, оказывая давление на Литву, минский режим стремится к международной легитимации, и подчеркивал, что такие переговоры не рассматриваются.

