Трамп ошибается в главном5
- 3.02.2026, 12:37
Вести бизнес с Россией невыгодно и небезопасно.
Администрация президента США Дональда Трампа связывает перспективы урегулирования войны в Украине с возобновлением торговли между США и Россией, рассчитывая, что экономическая взаимозависимость предотвратит новые конфликты и откроет прибыльные возможности для американского бизнеса. Однако эксперты, работавшие в российском экономическом секторе, скептически оценивают такую стратегию, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
По словам аналитиков, бизнес не способен изменить политические процессы, если они противоречат интересам безопасности Кремля. «Деньги не перевесят то, что Россия считает своими основными интересами», — отмечает Татьяна Становая из Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии. Любые действия США, которые Москва воспримет как угрозу — размещение войск или систем ПРО в Европе — вновь вызовут напряженность, независимо от торговых связей.
История также свидетельствует, что экономическое сотрудничество не гарантирует стабильности. После распада СССР американские инвестиции в Россию росли стремительно, однако аннексия Крыма в 2014 году разрушила надежды на долгосрочный партнерский курс Кремля.
Экономический потенциал России, на который рассчитывают сторонники сделок, также вызывает сомнения. ВВП страны перед войной был меньше итальянского, а санкции, военные расходы и технологическая изоляция тормозят развитие. Даже при гипотетическом мире ресурсы государства еще долго будут уходить на восстановление армии.
Инвестиционный климат остается рискованным, крупные игроки с политическими связями способны влиять на судебные процессы и отбирать активы. Пример ареста американского инвестора Майкла Кэлви стал показательным.
Тем не менее отдельные союзники Трампа уже ведут переговоры о вложениях в российскую энергетику. Но большинство западных компаний, опасаясь репутационных и политических рисков, предпочтут дождаться реальных гарантий стабильности.