11 мая 2026, понедельник, 13:12
Налоговики решили проверить почти 13 тысяч минских предприятий

  3.02.2026, 12:40
Это будет не обычная проверка.

Налоговые органы проанализируют финансово-хозяйственную деятельность всех минских предприятий, внесенных в Реестр бытовых услуг. Всего таких субъектов хозяйствования 12 990. Об этом сообщили в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по городу Минску.

То есть это не обычная проверка, а анализ цифр, результаты которого могут привести к мониторингу некоторых подозрительных объектов или даже к оперативной разработке предприятия.

У всех, кто оказывает бытовые услуги, посчитают валовую выручку за 2025 год, ее динамику к 2024-му, долю наличных платежей в структуре выручки, а также соответствие численности официально трудоустроенных работников количеству оборудованных рабочих мест.

Причем в ведомстве обещают проверить эту информацию по всем 27 404 объектам оказания бытовых услуг, которые работают в Минске.

