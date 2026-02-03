Деградация российского ВПК 1 Александр Коваленко

3.02.2026, 13:00

4,142

Александр Коваленко

Какое новое оружие смогла показать РФ?

На выставку World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии Россия отправила БТР-22. Российская пропаганда буквально восторгалась демонстрацией некой концепции нового поколения ББМ, не имеющего аналогов в мире, а, по сути, жалкой пародии на украинский БТР-4, которая так и не была реализована даже в мелкосерийном производстве за последние 10 лет, но хотя бы рядом положительных моментов отличалась от тупиковой советской концепции «плавающих» цинковых гробов.

В далеком 2017 году российские конструкторы представали бронетранспортер, который на тот момент, обладал весьма актуальными и крайне полезными решениями, по сравнению с классическими ББМ и «новейшим», на тот момент, БТР-82А. Название он тогда имел, правда, БТР-87… Но с недавних пор он получил совсем другой индекс — БТР-22.

Это был бронетранспортер с носовым размещением силовой установки и обустройством кормового выхода для десанта. А также, что немаловажно, противоминная защита имелась в виде многослойной стальной брони.

Главный и неоспоримый минус для российского генералитета в случае с БТР-22 был в том, что он… не плавающий. Ну, то есть, теоретически небольшие водоемы может преодолевать, но так, чтобы выходить в открытый океан и атаковать АУГ противника — нет. Ужас!

Да, мало кого интересовало то, что допотопная 2А42/72 (без разницы, эффект хлыста одинаковый для обеих) так и не обзавелась стабилизирующей фермой, для повышения кучности стрельбы и даже сейчас на World Defense Show 2026 привезли БТР без дополнительной опоры ствола автоматической пушки, известной тем, что стреляет куда-то туда… И это при том, что на украинских БТР-3Е и БТР-4 «ферма» — дополнительная опора для ствола, была базовой в комплектации!

По тому, что я увидел на кадрах, могу сказать, что если Россия привезла на World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, одну из немногих оружейных выставок, куда ее пускают, вот это вот, уже давно себя изжившее и деградировавшее, то о каком развитие и прогрессе может идти речь? На такие образцы могут купиться только заказчики из стран Африки и то, только в кредит за счет российских банков, при том, что через пару лет им эти кредиты простят за лояльность их правительств Москве в ходе голосований в стенах ООН.

Деградация российского ВПК бесповоротна и неотвратима.

На выставку World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии Россия также привезла 300-мм РСЗО «Сарма», на базе бронированного шасси КамАЗ-63501, которую российская пропаганда уже окрестила «новейшей».

Как вы понимаете, по этому поводу мне тоже есть что сказать.

Дело в том, что «новейшая» РСЗО «Сарма» ранее уже была представлена на базе БМ 9А52−4 и называлась РСЗО 9К58−4 Кама на шасси КамАЗ-63501 (8x8), которые были представлены еще в далеком 2009 году!

По сути, 300-мм РСЗО «Сарма» на шасси КамАЗ-63501, с шестью направляющими для реактивных снарядов, должна была собой заменить ставшую с некоторых пор, крайне редкой РСЗО БМ-30 «Смерч», имевшую 12-ть направляющих и шасси на базе куда более дорогого и энерго-затратного МАЗ-79111 (9А52) и МАЗ-543М (9А52−2).

Вот только с 2009 года РСЗО «Сарма» так и не добралась до серийного производства и сейчас представлена двумя выставочными экземплярами. Причем, — это перекрашенная 300-мм РСЗО «Сарма», на базе бронированного шасси КАМАЗ-63501, представленная Путину во время его визита на обанкроченное предприятие Мотовилихинские заводы.

Повторюсь, на этом шасси, непосредственно РСЗО «Сарма», представлена, по факту, одним единственным выставочным экземпляром, а второй это РСЗО 9К58−4 Кама.

То есть, даже для нужд российской армии, потерявшей сотни РСЗО всех типов в Украине, в следствие чего возник критический дефицит реактивной артиллерии, в России так и не смогли запустить серийное производство Сармы?

Именно так.

Более того, Россия вынуждена не сама производить РСЗО, а закупать их у КНДР, в частности легкие 107-мм РСЗО Type-75 и 240-мм РСЗО М1991.

В России уже как 16 лет не могут запустить серийное производство собственной РСЗО, но при этом везут ее в Саудовскую Аравию, в надежде хоть кому-то втюхать контракт, который вряд ли когда-нибудь будет исполнен…

Александр Коваленко, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com