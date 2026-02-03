«Отписал квартиру чужим людям за помощь по хозяйству» 3.02.2026, 13:06

Как сын оспорил завещание отца в суде.

Признать недействительной сделку или завещание после смерти человека — одна из самых сложных категорий дел в судах. Даже если родственники уверены, что в момент подписания документов человек не понимал, что делает, доказать это задним числом крайне трудно. Однако судебная практика показывает: в отдельных ситуациях такие решения все же отменяют. Одним таким случаем поделились в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Мужчина умер в 2015 году в возрасте 65 лет. За год до смерти он составил завещание, по которому квартира отходила не сыну, а двум женщинам. Документ был оформлен у государственного нотариуса и зарегистрирован в реестре. О существовании завещания родственники узнали только после смерти владельца жилья.

Сын обратился в суд, заявив, что отец при составлении завещания не мог осознавать значение своих действий. По его словам, мужчина при жизни злоупотреблял алкоголем и находился в тяжелом психическом состоянии. Ответчицы с этим не согласились: они утверждали, что завещание было осознанным, а сам мужчина добровольно решил отблагодарить их за помощь по хозяйству и покупку продуктов.

Ключевым моментом в деле стала судебная психиатрическая экспертиза, назначенная уже после смерти мужчины. Первая экспертиза не выявила нарушений, однако повторное комиссионное исследование пришло к противоположному выводу: эксперты указали, что в момент составления завещания мужчина не мог понимать значение своих действий и руководить ими.

Суд принял именно это заключение, отметив, что оно выполнено квалифицированными специалистами и достаточно мотивировано. Доводы о том, что при жизни мужчина наблюдался у врачей других специальностей и его состояние не вызывало вопросов, суд отклонил: определение психического состояния не входит в компетенцию таких специалистов. В итоге завещание было признано недействительным.

Адвокат Лилия Катковская отмечает: подобные решения — скорее исключение, чем правило. Оспорить сделку или завещание после смерти человека крайне сложно, а бремя доказывания в таких делах лежит на истце. Сам по себе возраст, тяжелое заболевание, зависимость от алкоголя или последующее признание человека недееспособным не означают, что сделка автоматически будет признана недействительной. Ключевой вопрос для суда — в каком состоянии человек находился именно в момент подписания документа и мог ли он осознавать значение своих действий и руководить ими.

