11 мая 2026, понедельник, 13:49
  3.02.2026, 20:37
Российский журналист: В Беларуси, я вам скажу, россиян не особо жалуют
Алексей Шевченко

Неожиданное признание Алексея Шевченко.

Российский журналист Алексей Шевченко заявил, что в минском «Динамо» предвзято относятся к хоккеистам с российским паспортом.

— В Казахстане есть запрет на русских ребят. Да и в Беларуси, я вам скажу, политика. Как оказалось. Россиян там не особо жалуют. И Квартальнову постоянно напоминают, что он взял того, этого, а он — русский, лучше иностранца привезем или белоруса.

Вы бы знали, с каким скандалом Квартальнов протащил в «Динамо», Станислава Галиева, у которого уже 15 шайб в сезоне, между прочим. И такое постоянно! И то же самое — в Казахстане. Они смотрят на гражданство и потом еще говорят, что мы что-то не так сказали про «Барыс», национализм. Ой, прекращайте, ребята, — призвал Шевченко в выпуске «Это хоккей, брат!», пишет betnews.by.

