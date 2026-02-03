Российский журналист: В Беларуси, я вам скажу, россиян не особо жалуют

Российский журналист: В Беларуси, я вам скажу, россиян не особо жалуют27
- 3.02.2026, 20:37
Неожиданное признание Алексея Шевченко.
Российский журналист Алексей Шевченко заявил, что в минском «Динамо» предвзято относятся к хоккеистам с российским паспортом.
— В Казахстане есть запрет на русских ребят. Да и в Беларуси, я вам скажу, политика. Как оказалось. Россиян там не особо жалуют. И Квартальнову постоянно напоминают, что он взял того, этого, а он — русский, лучше иностранца привезем или белоруса.
Вы бы знали, с каким скандалом Квартальнов протащил в «Динамо», Станислава Галиева, у которого уже 15 шайб в сезоне, между прочим. И такое постоянно! И то же самое — в Казахстане. Они смотрят на гражданство и потом еще говорят, что мы что-то не так сказали про «Барыс», национализм. Ой, прекращайте, ребята, — призвал Шевченко в выпуске «Это хоккей, брат!», пишет betnews.by.