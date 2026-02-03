Лукашенко предрек войну в Беларуси 29 3.02.2026, 21:49

По его словам, ее спровоцируют витебские чиновники.

Александр Лукашенко заявил, что подход витебских чиновников к управлению регионом ведет страну к войне.

«Вот ваши подходы. Вы ошалели. Вы ровно страну хотите привести к войне. Но так имейте в виду, что нам впереди придется идти», — сказал узурпатор.

Он обвинил местные власти в том, что они не отреагировали на случаи падежа скота в регионе. По словам Лукашенко, домашних животных следовало защищать от холода, в том числе размещая их в теплых помещениях.

