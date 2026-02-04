Россия в январе нанесла рекордный удар КАБ

Россия в январе нанесла рекордный удар КАБ4
- 4.02.2026, 6:32
В один из дней РФ сбросила на Украину 316 авиабомб.
Авиация РФ в январе сбросила на Украину 5700 корректируемых авиабомб, что является рекордом в войне за один месяц. Об этом 3 февраля проинформировали в Минобороны Украины.
Сообщается, что только 18 января РФ сбросила на Украину 316 КАБ – это самый большой суточный показатель за время полномасштабной войны.
«Не имея существенных успехов на земле, противник наращивает удары с неба. Предыдущий месячный максимум был зафиксирован в октябре 2025 года – 5300 бомб», – сказано в сообщении.
По информации Генштаба ВСУ, в течение января зафиксировано более 5300 боестолкновений (в декабре 2025-го года их было более 5500).
В январе российские войска совершили также более 113 тыс. обстрелов, в том числе более 2400 – из РСЗО, подчеркнули в Минобороны Украины.