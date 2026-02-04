Россия в январе нанесла рекордный удар КАБ 4 4.02.2026, 6:32

В один из дней РФ сбросила на Украину 316 авиабомб.

Авиация РФ в январе сбросила на Украину 5700 корректируемых авиабомб, что является рекордом в войне за один месяц. Об этом 3 февраля проинформировали в Минобороны Украины.

Сообщается, что только 18 января РФ сбросила на Украину 316 КАБ – это самый большой суточный показатель за время полномасштабной войны.

«Не имея существенных успехов на земле, противник наращивает удары с неба. Предыдущий месячный максимум был зафиксирован в октябре 2025 года – 5300 бомб», – сказано в сообщении.

По информации Генштаба ВСУ, в течение января зафиксировано более 5300 боестолкновений (в декабре 2025-го года их было более 5500).

В январе российские войска совершили также более 113 тыс. обстрелов, в том числе более 2400 – из РСЗО, подчеркнули в Минобороны Украины.

