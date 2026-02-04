СМИ: Эпштейн «ухаживал» за Путиным
- 4.02.2026, 8:12
Электронные письма из недавно обнародованной библиотеки Джеффри Эпштейна раскрывают, что миллиардер годами пытался организовать встречу с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает The Independent.
Попытки встречи с российским лидером
Согласно файлам Министерства юстиции США, Эпштейн предпринимал активные попытки договориться о встрече с Путиным с 2010 по 2018 год. В электронной переписке упоминание российского президента встречается 1055 раз.
В письмах содержатся просьбы к друзьям и политическим контактам организовать аудиенцию для обсуждения иностранных инвестиций и экономических проектов.
Запрос на визу и дипломатические контакты
Эпштейн пытался получить российскую визу с 2010 года и интересовался, нужно ли ему обращаться к своим «друзьям Путина». В 2011 году он писал эмиратскому бизнесмену Ахмеду бин Сулайему: «Путин может приехать в Штаты, поэтому Сочи маловероятен».
Также финансист обсуждал возможности встречи с Путиным через бывшего премьера Норвегии Турбьерна Ягланда, который на тот момент был генеральным секретарем Совета Европы.
Подготовка к переговорам и экономические инициативы
Эпштейн использовал свои контакты для приглашения Путина на ужины с другими влиятельными фигурами, включая Билла Гейтса, а также предлагал обсуждать цифровые валюты и инвестиции.
Он неоднократно подчеркивал необходимость конфиденциального времени для разговора с российским лидером и уточнял детали через посредников.
Контекст и уточнения
Включение Путина в письма Эпштейна не подразумевает его участия или согласия на встречи. Бывшие посредники, включая Ягланда и бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака, подтверждали участие в обсуждениях, но не отмечали никакого неподобающего поведения или вечеринок.
Документы демонстрируют настойчивость Эпштейна и его стремление использовать международные контакты для экономических и политических целей. Российский президент фигурирует в материалах как объект внимания и потенциальной встречи, однако прямых доказательств взаимодействия нет.