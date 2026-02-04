«Это подло»: Стармер позвонил Трампу 4 4.02.2026, 8:33

9,696

Кир Стармер

Фото: Getty Images

Чтобы поговорить об атаках РФ по Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что атаки России по энергетической инфраструктуре Украины были особенно жестокими, поскольку наносились в период сильных морозов.

Об этом сообщает Офис британского премьера.

На фоне резкого похолодания и продолжающихся боевых действий тема защиты энергетической инфраструктуры Украины вновь оказалась в центре международных обсуждений. Внимание было уделено ночным атакам, которые пришлись на период экстремально низких температур.

Обсуждение ситуации между Лондоном и Вашингтоном

В заявлении Офиса премьер-министра Великобритании сообщается о телефонном разговоре между премьер-министром Киром Стармером и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию в Украине.

Отдельное внимание было уделено ударам России по энергетической инфраструктуре, которые произошли в ночное время.

Удары по энергетике в условиях сильных морозов

В документе подчеркивается, что атаки пришлись на период, когда температура воздуха опускалась до критически низких значений.

По оценке британской стороны, такие действия существенно усиливают гуманитарные риски для гражданского населения и создают дополнительные угрозы для стабильной работы критически важных систем.

Оценка атак на инфраструктуру

В заявлении отмечается, что удары по объектам энергетики были нанесены в момент, когда погодные условия значительно осложняли ситуацию. В этой связи в Лондоне обратили внимание на особую опасность подобных действий в разгар морозов.

«Премьер-министр добавил, что жестокие нападения Путина на критическую национальную инфраструктуру, в частности энергетические системы, были особенно подлыми, поскольку температура опустилась ниже -20 °C», — говорится в заявлении.

Международный контекст

В Офисе премьер-министра Великобритании подчеркнули, что обсуждение атак на энергетическую инфраструктуру стало частью более широкого диалога о ситуации в Украине и продолжающихся действиях России, которые оказывают прямое влияние на условия жизни мирного населения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com