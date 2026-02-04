«Форма висит, как на вешалке»

Российские оккупанты жалуются, что голодают на позициях.

Военнослужащие государства-агрессора пожаловались на голодовку на позициях. Пехотинцы, которые участвуют в полномасштабном вторжении в Украину, не получат достаточно продуктов.

Об этом свидетельствует перехват телефонного звонка, полученный украинскими разведчиками. Запись опубликована 3 февраля на YouTube-канале ГУР МО.

«Военная разведка получила очередное подтверждение упадка системы логистического обеспечения российских войск: пехотные подразделения длительное время остаются без надлежащего питания и обеспечения», – отметила пресс-служба.

Российский оккупант, обращаясь к собеседнику, поплакался: «Да как здесь, на***, могут быть дела? Бл***, не жрем, не пьем, ни**я, бл***. Боком если повернуться: вообще *** заметишь меня, на***. Форма, бл***, висит на мне, как на вешалке просто бл***, и все!»

Он добавил, что от него «остались только кожа и кости». Если бы не борода, то его никто не замечал бы, жаловался преступник.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины напомнили: «Каждый российский военнослужащий, который не желает чувствовать себя пушечным мясом, имеет шанс сохранить жизнь. Для этого нужно написать в бот проекта «Хочу жить» в Telegram».

