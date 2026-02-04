12 мая 2026, вторник, 9:45
А чем занимался Путин?

  • Александр Невзоров
  • 4.02.2026, 9:08
Историки будут отчаянно морщить лбы.

Историки будут отчаянно морщить лбы, пытаясь понять, а чем, собственно, «занимался Путин»?

Но никаких деяний, свершений и поступков, кроме бесконечных убийств историки не обнаружат.

Единственным делом его жизни были массовые и одиночные умерщвления людей, разрушения городов, «посадки» и уничтожения жизни во всех ее проявлениях.

Конечно, он много лгал, раздувал ненависть и кривлялся, но основным его ремеслом было наполнение гробов и могильных рвов.

В истории, он, несомненно оставит лишь гнойно-кровавый след.

Когда будет подведен окончательный и честный итог путинского правления, то множество патриотов, с большим удивлением узнают о том, что не отечество они любили, а просто обслуживали прихоти умалишенного убийцы.

Александр Невзоров, «Телеграм»

