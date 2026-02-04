Чистка перед ударом 6 Виктор Константинов, «Зеркало недели»

4.02.2026, 9:29

Фото: Getty Images

Зачем Си меняет генералов?

В конце января в Китае с должности были сняты два высокопоставленных генерала, члены Центрального военного совета (ЦВС) — зампред совета Чжан Юся и глава китайского Генштаба Лю Чженьли. Сейчас они находятся под следствием в связи с «серьезными нарушениями дисциплины и законности»: в Китае такую формулировку обычно употребляют в случае коррупционных преступлений.

Оба генерала стали последними в достаточно длинном списке ключевых партийных и государственных лидеров, отправленных в отставку или под следствие за последние три года. Активизацию чисток руководства обычно связывают со стремлением Си Цзьньпина укрепить единоличное лидерство, после того как в 2022 году 20 съезд компартии Китая утвердил его в роли лидера страны на третий срок.

Однако чистки в армейских рядах выделяются даже на этом фоне. В Центральный военный совет КНР съезд КПК в 2022 году избрал семерых, включая самого Си (он как генсек КПК занимает пост председателя совета), на сегодня пятеро из них лишены должности. Центральный военный совет — не просто главный орган военного управления (Министерство обороны, особенно при Си, играет второстепенную роль). ЦВС определяет стратегию военного строительства, управляет войсками, следит за политической лояльностью армии, формирует и распределяет оборонный бюджет, ему напрямую подчинены внутренние войска, военная полиция и немалая часть разведывательного сообщества страны. В случае войны или иной чрезвычайной ситуации именно совет исполняет роль центра управления всей страной.

Таким образом речь идет о снятии с должности пятерых представителей высшего руководства страны — ни в одной другой составляющей партийного или государственного аппарата чисток столь высокого уровня не произошло. А к этим пятерым стоит добавить еще пару десятков генералов уровня командующих родами войск и их замов, начальников штабов и руководителей департаментов ЦВС, также снятых с должности, и масштабные чистки в территориальных командованиях. Объяснить такие масштабы чисток одним лишь желанием Си укрепить свой контроль над страной нельзя: к тому же практически все высшие генералы, снятые за последнее время, получили звания и назначения по личному выбору Си — очевидно, подозрений в нелояльности к лидеру в их отношении тогда не было.

«Перетасовывание» армейских кадров спровоцировано сразу несколькими факторами, большинство из которых так или иначе связаны с планами Си по возвращению Тайваня «в родную гавань». Позиция «Тайвань — это Китай» является в КНР официальной (в 2005 году КНР даже принял закон о недопустимости провозглашения независимости Тайваня и правомочности использовании военной силы, чтобы помешать этому). Си занимает достаточно жесткую позицию в этом вопросе: достаточным поводом для военной операции он видит даже намерение Тайваня объявить себя не-Китаем. Учитывая настроения большинства тайванцев и нынешней правящей на острове коалиции, военные действия давно перешли из разряда гипотетической вероятности в разряд реального шага КНР уже в ближайшее время.

Именно поэтому подготовка к «восстановлению конституционного порядка на Тайване» стала для Си одной из ключевых тем. Большая реформа вооруженных сил, запущенная им в 2016 году, фактически должна была построить «армию для одной войны» — за Тайвань. Задача куда масштабнее, чем может показаться на первый взгляд, ведь за спиной Тайваня стоят США. Значит, чтобы успешно победить в этой войне, необходимо не только разгромить тайваньскую армию, но и сдержать американцев от выступления на стороне островитян. Но в целом огромные средства выделялись именно на подготовку единственной операции.

В рамках реформы армия не только получила больше денег, но и больше свободы для заключения контрактов, в том числе с частными компаниями. По идее это должно было повысить эффективность закупок. На практике — разогнало коррупцию в вооруженных силах до невиданных ранее масштабов. В 2023 году стало ясно, что коррупция напрямую угрожает стратегическим целям, поставленным Си. Проверка состояния сил и средств Ракетных войск (именно этот род войск в КНР отвечает за ядерное сдерживание) показало несоответствие одних систем заявленным техническим характеристикам и «ограниченную боеспособность» других. Под вопросом оказалась готовность Китая сдерживать США в будущем конфликте вокруг Тайваня.

Разгоревшийся коррупционный скандал вылился в отставки и аресты десятков генералов в Ракетных войсках, включая их командование. Арестованы были также бывший руководитель оборонного ведомства Вэй Фэнхэ (до 2017 года он командовал Ракетными войсками) и действующий на тот момент министр обороны Ли Шанфу (в начале 2020-х он был руководителем департамента разработки вооружений ЦВС и имел непосредственное отношение к закупкам в интересах Ракетных войск). Ли был первым членом ЦВС, который попал в новую волну чисток в армии, а на пост министра обороны его назначили по личной рекомендации Чжан Юся. До этого Чжан, лично знакомый с Си с подросткового возраста (их отцы были дружны), был доверенным лицом лидера страны. Инцидент с рекомендацией Ли Шанфу стал, вероятно, первым серьезным разломом в их отношениях.

Скандал в Ракетных войсках привел к началу масштабных проверок в вооруженных силах, которые еще больше зацепили Чжана и его ближайшее окружение. Чжан лично курировал некоторые направления в разработках вооружений, а его протеже отвечали за закупки, в частности для ПВО и частей РЭБ. По этим направлениям в 2024 году были вскрыты серьезные нарушения. Ослабление фракции Чжан Юся, имевшего огромное влияние в армии, спровоцировало начало межфракционной борьбы между различными группировками в военном руководстве. Чжану удалось победить в этой схватке: в 2025 году под следствие попали члены ЦВС адмирал Мяо Хуа и генерал Хэ Вейдун, которые, в свою очередь, вели активное расследование коррупционных обвинений против самого Чжана. Однако, по всей видимости, противники Чжана смогли собрать достаточно убедительные материалы на него самого и передать их Си Цзиньпину. Уже весной 2025 года начались аресты его соратников.

Еще одним фактором, спровоцировавшим чистки в армии (и рост недоверия между Си и Чжаном) стала позиция части высшего военного руководства в отношении подготовки операции против Тайваня. Си требовал в кратчайшие сроки обеспечить возможность проведения такой операции и с организационной, и с материальной точки зрения. Военные руководители никогда не ставили под сомнение саму идею военной операции, но вот оперативную подготовку к ней не поддерживали, а в глазах Си, вероятно, и вовсе саботировали. Известно, что и Ли Шанфу, и Чжан Юся выступали за «более основательную» (читай, более длительную) подготовку. Чжану также небезосновательно приписывают блокирование шагов по увеличению штатного состава и усилению морской пехоты, входящей в состав ВМФ. Он хотел, чтобы основная роль в захвате Тайваня принадлежала армии, несмотря на отсутствие у той соответствующих средств и подготовки.

Каковы были их мотивы — действительно лучше подготовиться к войне или скрыть нецелевое расходование средств — неизвестно. Но их взгляды решительно не отвечали политическим целям Си и, главное, игнорировали международные реалии — Тайвань может провозгласить независимость в ближайшем будущем, никак не обращая внимания на неготовность КНР воевать. Несогласие части генералитета с идеей опережающей подготовки к войне стало еще одним аргументом для Си в пользу замены руководства вооруженных сил на людей, которые беспрекословно выполнят его волю.

Последняя вероятная причина для чисток (по крайней мере для их последнего акта в январе нынешнего года) также связана с Тайванем, хотя и опосредованно. Дело в том, что именно тайваньские комментаторы — многочисленные блогеры и некоторые СМИ — еще весной прошлого года первыми стали «разгонять» историю о том, что Чжан Юся и Лю Чженьли готовят военный переворот с целью отстранения Си от власти. Картинка для такой конспирологической теории складывалась идеальная. Генералы имели разветвленные связи в армии, а Чжан — и за ее пределами, в высоких партийных кругах (как сын одного из высокопоставленных генералов на заре КНР, он лично знаком со многими высшими партийными функционерами, в частности с бывшим лидером КНР Ху Цзиньтао), значит имели возможность подготовить переворот. Коррупционное расследование угрожало им и их близким, значит был повод идти на крайние меры.

К лету 2025 года интернет уже заполонили «подробности» будущего переворота и Чжан в этих рассказах превратился в главного оппонента и главную угрозу для всего режима Си. Неважно, что было правдой в этих рассказах (и была ли она там вообще) и насколько китайский лидер в историю верил: оставить без внимания эти разговоры Си не мог и отстранение Чжан Юся было окончательно предопределено. Кстати, «прощальные письма» Чжана, в которых он выступает борцом за демократию, и «достоверные данные» о попытке захвата Си людьми Чжана и Лю Чженьли в середине января, вдохновляются сегодня тем же мифом, запущенным почти год назад в соцсети именно с Тайваня.

Чистки в вооруженных силах КНР — неизбежная реакция на то, как люди, которые когда-то были верны Си, подвели его и поставили под удар его стратегические планы в отношении Тайваня. Теперь воплощение этих планов придется возлагать на новое поколение руководителей — в надежде, что они справятся лучше. Но чистки эти также означают, что Си не отказался от своих планов в отношении Тайваня и военную операцию и сегодня рассматривает как возможную.

