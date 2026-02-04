Биткоин упал до самой низкой отметки с момента переизбрания Трампа 11 4.02.2026, 9:36

Биткоин потерял более 15% стоимости за неделю, опустившись до уровней начала ноября 2024 года.

Об этом сообщает Вloomberg.

По данным журналистов, сейчас крипторынок переживает худшие времена с момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Так, во вторник, 3 февраля, курс главной криптовалюты мира обвалился на 7%, достигнув 72 877 долларов, что является самым низким показателем с 6 ноября 2024 года. Таким образом, весь тот оптимизм, который царил после выборов в США, фактически испарился.

А если вспомнить 6 октября 2025 года, когда биткоин штурмовал отметку в 126 000 долларов, то падение выглядит катастрофическим. Еще бы, с момента исторического максимума в октябре прошлого года актив потерял около 40% своей стоимости.

По словам старшего трейдера деривативов в FalconX Бохана Цзяна, резкое падение вызвано массовой ликвидацией позиций трейдеров, которые надеялись на быстрое восстановление рынка и делали ставки на подъем курса биткоина более 80 000 долларов.

«Многие позиции были ликвидированы, что дополнительно давило на цены», - отметил он.

Причины падения

На ситуацию также повлияли геополитические и рыночные риски. Так, пока напряженность между США и Ираном растет, инвесторы вместо криптовалюты начали массово скупать реальное золото и серебро.

Кроме того, инвесторов заставили нервничать заявления Дональда Трампа о новых пошлинах (налоги на импорт). Здесь срабатывает принцип, что когда в мировой экономике пахнет нестабильностью, то люди пытаются выйти из «рисковых» активов, а криптовалюта - это первый кандидат на продажу в такие моменты.

Дополнительно давление оказывают отступление индекса S&P 500 от рекордных значений и рост цен на нефть из-за глобальных напряжений.

Инвесторы и трейдеры внимательно следят за дальнейшими действиями Трампа и глобальными экономическими показателями, поскольку даже небольшие изменения в политике США способны вызвать резкие колебания на крипторынке. Сейчас общее падение за текущий год уже составляет почти 14%.

