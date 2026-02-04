Белорус, который накопил более 50 тысяч рублей штрафов, купил себе вторую квартиру

Белорус, который накопил более 50 тысяч рублей штрафов, купил себе вторую квартиру1
- 4.02.2026, 9:43
Гомельчанин накопил свыше 50 тысяч рублей штрафов. О том, как судебные исполнители помогли мужчине оплатить задолженность, рассказали в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома, передает «Зеркало».
Из общей суммы долгов, львиную долю составляли штрафы по линии ГАИ за превышение скорости и другие нарушения Правил дорожного движения. Всего в отношении гомельчанина было возбуждено более 70 исполнительных производств. Мужчина погашал долг очень медленно, ссылаясь на отсутствие средств.
Однако в один момент он приобрел в собственность вторую квартиру. На эту недвижимость судебные исполнители наложили арест. Она была продана и долги закрыты.