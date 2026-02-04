Танк Leopard 2 сорвал планы россиян закрепиться в Гришино 3 4.02.2026, 9:50

иллюстративное фото

Немецкая мощь против пехоты РФ.

Украинские танкисты поставили жирную точку в попытках российских оккупантов зацепиться за окрестности села Гришино.

Об этом сообщает 7 корпус ДШВ.

По информации военных, противник сумел проникнуть в село после неудачного механизированного штурма на этом направлении, который состоялся на прошлой неделе.

Впрочем, группе пехоты удалось уцелеть и укрыться в жилых домах и сараях на восточной окраине села. План врага был простым: дождаться подкрепления и попытаться ударить подразделениям ВСУ в тыл.

Однако передвижения и места укрытия оккупантов были своевременно обнаружены благодаря слаженному взаимодействию 155-й ОМБр со смежными подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ. После подтверждения координат командование приняло решение задействовать танковый экипаж Leopard 2.

На кадрах, снятых непосредственно из кабины танка, видно, как немецкая машина методично разносит здания, ставшие ловушкой для оккупантов. Шансов закрепиться в Гришино экипаж танка Leopard 2 155-й ОМБр имени Анны Киевской врагу не оставил - остатки десанта были полностью ликвидированы.

Экипаж танка Leopard 2 155-й ОМБр имени Анны Киевской прицельным огнем ликвидировал остатки вражеского десанта в окрестностях Гришино.

