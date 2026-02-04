Доверие к Кремлю падает

Доверие к Кремлю падает4
- 4.02.2026, 9:57
Россияне разочаровались в путинской экономике.
В России население все меньше верит в светлое будущее под руководством Путина. Патриотический подъем, который разгорелся в начале полномасштабной войны против Украины, угасает на глазах, «Диалог.UA».
Согласно свежему опросу Центрального банка РФ, в январе 2026 года индекс ожиданий по развитию страны на год вперед скатился до 107 пунктов – это худший показатель с конца 2022-го.
Аналогично обстоят дела с прогнозами на пять лет (109 пунктов) и личным благосостоянием (104 пункта). Все это – трехлетние минимумы.
Сразу после вторжения в феврале 2022-го общественные настроения взлетели до небес: россияне верили в быструю победу и экономический расцвет. Но реальность оказалась противоположной: постоянный рост налогов, инфляция, затянувшаяся война с огромными потерями.
Опрос Центробанка страны-агрессора показал: 28% жителей жалуются, что их финансовое положение ухудшилось, а 53% "в шоке" от «бешеного» роста цен. Больше всего подорожали мясо и птица – на 48%, рыба и морепродукты – на 38%, фрукты с овощами – на 35%. Коммунальные услуги выросли на 36%.
Путин пытается удержать контроль над экономикой, но цифры говорят сами за себя. До определенного момента граждане готовы «затянуть пояса», однако длительное отсутствие каких-либо существенных побед и даже малейших перспектив быстро меняет социальные настроения.