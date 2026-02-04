Лукашисты взялись за утюги, чайники и пылесосы 13 4.02.2026, 10:04

С 1 марта в Беларуси расширяется перечень «прослеживаемых товаров».

С 1 марта в Беларуси усилится контроль за оборотом ряда товаров. Под действие правил прослеживаемости, которые раньше касались только холодильников и шин, теперь попадает широкий перечень бытовой техники и электроники, включая б/у устройства, пишет Onliner.

В перечень войдут популярные виды бытовой техники и электроники:

стиральные и посудомоечные машины;

мультиварки;

микроволновые печи;

телевизоры;

пылесосы;

утюги;

электрические чайники;

дрели и фены.

Новые правила будут применяться не только к новой продукции, но и к товарам, бывшим в употреблении. Предпринимателям, работающим с этой категорией товаров, придется оформлять электронные накладные и передавать полную информацию о движении продукции в специальную систему.

Как пояснил заместитель начальника главного управления МНС Вячеслав Майковский, механизм прослеживаемости не является чем-то новым. Он действует в стране с 1 декабря 2021 года, когда контроль ввели для холодильников и новых резиновых шин. Система основана на положениях международного соглашения Евразийского экономического союза, основная цель которого — борьба с нелегальным оборотом товаров на территории стран-участниц.

Новые правила затронут широкий спектр хозяйственных операций:

отгрузку и получение товаров по различным договорам;

оказание логистических услуг;

участие в выставках и ярмарках на пространстве ЕАЭС.

Кроме того, под контроль попадет использование этих товаров в производственных процессах и их транспортировка.

