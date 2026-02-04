12 мая 2026, вторник, 12:39
Ракеты «Нептун» погрузили Брянск в блэкаут

15
  • 4.02.2026, 17:40
  • 26,870
Поражена подстанция.

В российском Брянске произошел блэкаут из-за атаки ракет «Нептун». Ракеты якобы были «сбиты» средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, но все же произошло повреждение подстанции. На видео с места событий — почерневший город, в котором исчезло электроснабжение в ночь на 4 февраля, так же как в Белгороде, пишет «Фокус».

Утром 4 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз объяснил в Telegram-канале, что отключение областного центра произошло якобы из-за массированного налета украинских ракет «Нептун», а также из-за ударов РСЗО HIMARS и реактивных дронов.

Сообщение Богомаза появилось около 9 часов 4 февраля. Чиновник сообщил, что из-за налета ракет и дронов ВСУ произошли инциденты в селе Глинищево (в 17 км от Брянска) и в Бежицком районе Брянска. При этом Богомаз не сказал о блэкауте, который произошел в населенном пункте в 130 км от Украины.

Тем временем в мониторинговом канале Exilnova+ сообщили о чрезвычайной ситуации в Брянске. На кадрах с места событий — панорама города без света. Публикация появилась в 1:38 4 февраля и указано, что событие произошло в Брянске, через два часа после блэкаута в Белгороде.

Дальше начинается невидимое
