12 мая 2026, вторник, 12:39
Источники: Между Беларусью и Польшей обсуждают запуск пассажирских поездов

8
  • 4.02.2026, 11:53
  • 12,918
Железнодорожное сообщение могут открыть уже с 1 апреля.

Источники Telegram-канала @DzikMedia утверждают, что вопрос об открытии пассажирского железнодорожного сообщения между Беларусью и Польшей действительно прорабатывается.

По их данным, тема активно обсуждается в последнее время. В частности, она поднималась на заседании городского совета Бяла-Подляска, а в приграничный Тересполь недавно приезжала делегация Белорусской железной дороги.

Стороны обсуждают возможность возобновления пассажирского железнодорожного движения уже с 1 апреля.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Беларусь и Польша фактически было прекращено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 и с тех пор официально не возобновлялось.

