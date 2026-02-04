Источники: Между Беларусью и Польшей обсуждают запуск пассажирских поездов

Источники: Между Беларусью и Польшей обсуждают запуск пассажирских поездов8
- 4.02.2026, 11:53
Железнодорожное сообщение могут открыть уже с 1 апреля.
Источники Telegram-канала @DzikMedia утверждают, что вопрос об открытии пассажирского железнодорожного сообщения между Беларусью и Польшей действительно прорабатывается.
По их данным, тема активно обсуждается в последнее время. В частности, она поднималась на заседании городского совета Бяла-Подляска, а в приграничный Тересполь недавно приезжала делегация Белорусской железной дороги.
Стороны обсуждают возможность возобновления пассажирского железнодорожного движения уже с 1 апреля.
Пассажирское железнодорожное сообщение между Беларусь и Польша фактически было прекращено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 и с тех пор официально не возобновлялось.