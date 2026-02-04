Долина пошла на новую аферу с квартирой

Долина пошла на новую аферу с квартирой10
- 4.02.2026, 12:49
- 17,092
Отрабатывается схема.
Несмотря на все ухищрения российской певицы Ларисы Долиной, которая поддерживает вторжение РФ в Украину, ее принудительно выселили из квартиры, которую она пыталась отобрать у покупательницы Полины Лурье. Скандал вокруг этого инцидента сильно ударил по кошельку певицы, и она решилась на отчаянный шаг, чтобы сохранить свои заработки, сообщает «Главред».
Стало известно, что в РФ начали массово отменять концерты певицы. Это обеспокоило Долину, которая лишилась значительной части своей прибыли. Поэтому артистка придумала новую аферу, чтобы вызвать сочувствие у граждан РФ, и начала рассказывать о том, что живет на съемной квартире.
«Съемом квартиры показывают, что Долина оказалась в очень сложной ситуации. Мол, зрители, приходите на концерты, сейчас никак нельзя отменять выступления, потому что надо оплачивать жилье», — поделился музыкальный критик Евгений Бабичев.
Подобные жалобы не вяжутся с информацией о том, что скандальная квартира не была единственной недвижимостью певицы. Обманывая своих поклонников, Долина пытается вызвать жалость и убедить их нести ей деньги за концерты.
«Умалчивается, что человек привык жить в комфортных условиях, и при этом есть небольшая квартира и загородные дома. Отрабатывается схема, чтобы шумиха не растянулась надолго. Работать же хочется. Надо все вернуть или компенсировать», — считает Бабичев.