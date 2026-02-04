В Минском районе женщину оштрафовали за видео на капоте автомобиля
- 4.02.2026, 14:11
Силовики обнаружили публикацию в соцсетях и возбудили административное дело.
В Минском районе 32-летняя женщина получила штраф после публикации видео, на котором она лежит на капоте движущегося автомобиля, пишет pristalica.by.
Как сообщили в милиции, видео было снято в прошлом году на заснеженной дороге в Минском районе. Жительница Минска записала ролик на капоте автомобиля в момент поездки на дачу, после чего разместила его в своих социальных сетях.
Сотрудники милиции обнаружили публикацию в январе 2026 года и начали административное производство. Нарушительницу привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
В милиции отметили, что подобные действия создают риск для жизни и здоровья участников движения, так как водитель не может полностью контролировать ситуацию, а человек на капоте может в любой момент упасть.