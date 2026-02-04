закрыть
12 мая 2026, вторник, 15:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии задержали скандального депутата АдГ

8
  • 4.02.2026, 14:24
  • 15,114
В Германии задержали скандального депутата АдГ
Йорг Дорнау

Он связан с использованием труда белорусских политзаключенных.

Депутата от партии «Альтернатива для Германии» Йорга Дорнау задержали сегодня во время заседания местного парламента в Саксонии. Полицейские отвели его в отдельное помещение для допроса. В его офисе в ландтаге прошел обыск, сообщает BILD.

Такого начала заседания ландтага еще не было, пишет издание. Сотрудники полиции задержали 56‑летнего депутата от АдГ Йорга Дорнау. По информации BILD, следователи отвели политика в отдельное помещение для допроса. Параллельно прошли обыски в его жилых и коммерческих помещениях, а также в автомобилях под Лейпцигом.

Политика, который давно известен своими тесными связями с режимом Лукашенко, вывели из зала заседаний сразу после того, как коллеги лишили его депутатской неприкосновенности. Его обвиняют в обходе санкций, а тенью на его репутацию ложатся сведения об использовании труда политзаключенных на белорусских полях.

Суть обвинений прокуратуры Лейпцига заключается в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. По данным следствия, в 2022 году Дорнау пытался обойти запрет на поставки техники в Беларусь. Он оформил документы на экспорт телескопического погрузчика в Казахстан, но на самом деле машина отправилась в Беларусь.

Дорнау — фигура для Саксонии одиозная из-за его бизнеса «Цыбулька-Бел». Это огромная ферма на 1000 гектаров в Беларуси, где выращивают лук. Ранее сайт charter97.org сообщал, что на полях немецкого депутата работали белорусские политзаключенные, которых туда отправляли из местных изоляторов. Сам политик эти упреки никак не комментировал.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман