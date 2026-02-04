То ли еще будет2
- Владимир Пастухов
- 4.02.2026, 16:33
В России насилие проникает повсюду.
Всплеск нападений учеников на одноклассников в российских школах можно посчитать случайным преждевременным весенним обострением, но это вряд ли.
Насилие, которое буквально разлито повсюду, которым насквозь пропитана атмосфера, не может быть локализовано только в «правильных» местах (ненависть к украинцам, иноагентам и прочей неруси), а проникает повсюду, в том числе и в классные комнаты.
Между этими всплесками насилия и пропагандой войны как универсального способа разрешения всех и всяческих конфликтов имеется прямая связь – закон сообщающегося насилия, так сказать. То ли еще будет, ой-ой-ой…
Владимир Пастухов, Telegram