12 мая 2026, вторник, 17:26
То ли еще будет

  • Владимир Пастухов
  • 4.02.2026, 16:33
В России насилие проникает повсюду.

Всплеск нападений учеников на одноклассников в российских школах можно посчитать случайным преждевременным весенним обострением, но это вряд ли.

Насилие, которое буквально разлито повсюду, которым насквозь пропитана атмосфера, не может быть локализовано только в «правильных» местах (ненависть к украинцам, иноагентам и прочей неруси), а проникает повсюду, в том числе и в классные комнаты.

Между этими всплесками насилия и пропагандой войны как универсального способа разрешения всех и всяческих конфликтов имеется прямая связь – закон сообщающегося насилия, так сказать. То ли еще будет, ой-ой-ой…

Владимир Пастухов, Telegram

