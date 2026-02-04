Задержанного в Беларуси российского комика Артемия Останина осудили в РФ
- 4.02.2026, 16:47
- 4,986
Поводом для уголовного дела стали шутки со сцены.
Российского комика Артемия Останина сегодня приговорили к 5 годам и 9 месяцам тюрьмы. Останина задержали в марте при попытке пересечения границы с Беларусью и доставили в Москву. При задержании его избили силовики. Росфинмониторинг включил комика в реестр «террористов и экстремистов». Останин вины не признал, пишет Astra.
«Начнем с того, что я понес очень серьезный вред здоровью. Меня выкрали из Минска незаконным образом, не предъявив мне никаких обвинений. Просто люди в гражданском выкрали из аэропорта, для того, чтобы передать меня в Россию. Но по дороге из Минска в Смоленск мы сделали остановку в лесу, где меня жестоко избили, сломали мне позвоночник, напитали током, пытались несколько раз зарезать — но, к счастью этого не получилось, и я еще имею возможность стоять здесь и говорить», — сказал он во время последнего слова.
Поводом для уголовного преследования стали две шутки, прозвучавшие во время выступления. Дело по статье о возбуждении ненависти или вражды возбудили из-за монолога о мужчине без ног, который следствие расценило как унижение достоинства участника боевых действий. Сам Останин настаивает, что шутка была о «попрошайке» на скейте и не имела отношения к участникам «СВО».
Кроме того, комику вменили оскорбление чувств верующих — из-за шутки про Иисуса Христа. Обвинение утверждало, что Останин якобы действовал в составе «организованной группы», которая намеренно устроила выступление с шутками о религии.