12 мая 2026, вторник, 17:27
Эпштейн получил российскую визу по приглашению ветеранов ФСБ

  • 4.02.2026, 17:11
Фото: Department of Justice

Новые детали о связях финансиста с РФ.

В 2011 году, заполняя заявление на российскую визу, американский финансист Джеффри Эпштейн указал в качестве приглашающей организации московскую МОО «Вымпел». С этим названием в России на тот момент существовала только Международная общественная организация «Вымпел», пишет «Новая газета Европа».

«Вымпел» — название спецподразделения ФСБ, которое занимается проведением антитеррористических операций. На странице, посвященной объединениям ветеранов спецподразделения есть ссылка на сайт МОО «Вымпел» (сейчас он не работает). Руководитель МОО «Вымпел» — ветеран ФСБ и полковник КГБ Сергей Шестов, в свое время заслуживший личную похвалу от Юрия Андропова за операции в Афганистане.

Пригласительное письмо от ветеранов «Вымпела» Эпштейну помог сделать Сергей Беляков — выпускник Академии ФСБ.

Беляков занимал ряд государственных постов в России: работал в Минэкономразвития, возглавлял правление Санкт-Петербургского экономического форума, а с 2016 год работал в Российском фонде прямых инвестиции (РФПИ), который возглавляет Кирилл Дмитриев — один из неформальных представителей Путина в переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа.

Сейчас Беляков отвечает за взаимодействие с органами государственной власти в фонде «Сайберус», который занимается кибербезопасностью.

Об отношениях Сергея Белякова с Джеффри Эпштейном впервые рассказал в 2024 году центр «Досье». Выходец из ФСБ Беляков помогал Эпштейну с деликатной просьбой: разобраться с шантажировавшей его друга Леона Блэка россиянкой Гузель Ганиевой.

Джеффри Эпштейн в 2008 году признал вину по делу об организации проституции, а в 2019 году был вновь арестован по обвинению в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. Согласно судебным материалам, по меньшей мере 40 несовершеннолетних девочек подверглись насилию в его резиденциях. В августе 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюрьме. Его сообщница Гислейн Максвелл была приговорена к 20 годам лишения свободы.

