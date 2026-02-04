12 мая 2026, вторник, 18:06
В Минске планируют реконструкцию Парка Челюскинцев

9
  • 4.02.2026, 17:18
  • 4,244
Что там будет?

Одна из самых любимых минчанами зон отдыха вскоре изменит привычный облик. Администрация Первомайского района вынесла на общественное обсуждение проект его частичной реконструкции. Новый этап благоустройства коснется прежде всего центральной аллеи и прилегающих к ней территорий.

Вместо разноплановых точек вдоль основных аллей появятся нестационарные кафе и торговые павильоны. Для них разработаны проекты нескольких типовых конструкций с фасадами «под дерево» и крышей из мягкой черепицы.

Парк также пополнится несколькими аттракционами взамен выработавших свой срок старых: обновятся «Колесо обозрения», «Ладьея» и «Катальная гора». Также будут полностью модернизированы детские игровые площадки.

Территорию украсят современные скамейки и малые архитектурные формы. Обновятся контейнерные площадки и кассы.

Кроме того, планируется создание непрерывной универсальной безбарьерной среды, адаптированной к ограниченным возможностям физически ослабленных лиц.

Изменится и освещение центральной аллеи — старые фонари заменят на более современные и стильные.

