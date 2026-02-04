Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор 4.02.2026, 17:22

Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Лидер Китая Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом в среду, 4 февраля, сообщает китайский государственный телеканал CCTV, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Разговор произошел на фоне ожидаемого визита Трампа в Китай в апреле. Китайские государственные СМИ не привели дополнительных подробностей о разговоре.

Последний раз лидеры общались по телефону в конце ноября.

Звонок Трампу состоялся спустя несколько часов после видеоконференции Си с Путиным. Кремль заявил, что Путин принял приглашение Си посетить Китай в первой половине этого года.

