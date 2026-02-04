Стоп-кран Путина

Стоп-кран Путина3
- Роман Шрайк
- 4.02.2026, 17:34
Почему Кремль больше не имитирует переговоры.
С марта 2022 года я постоянно писал, что Путин не готов серьезно вести переговоры о завершении войны.
Главной причиной этого было отсутствие мотивации у Путина – он хотел и мог продолжать воевать.
А одним из признаков бессмысленности переговоров был состав переговорной группы во главе с клоуном Мединским.
С конца 2025 года ситуация изменилась. Пик финансовых ресурсов РФ остался позади. То есть желание воевать есть, возможность тоже есть, но размер этой возможности уменьшается с течением времени.
И теперь, хотя Путин еще не готов заканчивать войну прямо сейчас, он как бы держит эту идею в голове. Тем более что благодаря симпатии Трампа у него есть возможность дернуть стоп-кран в любой момент.
Состав переговорной группы также изменился. Там нет громких имен, но ее возглавляет руководитель ГУ ГШ (то самое «зловещее» ГРУ). А это не тот человек, который будет устраивать цирк, рассказывая сказки о печенегах.
У этой группы ограниченные полномочия – например, она не может принять решение по ключевому вопросу – территориальному. Но она может согласовать необходимые технические моменты, чтобы когда Путин созреет (а это может длиться еще долго), все было готово.
Я к тому, что не нужно думать, что переговоры ходят по кругу. Уже нет.
