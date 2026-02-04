закрыть
12 мая 2026, вторник, 18:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стоп-кран Путина

3
  • Роман Шрайк
  • 4.02.2026, 17:34
  • 7,154
Стоп-кран Путина

Почему Кремль больше не имитирует переговоры.

С марта 2022 года я постоянно писал, что Путин не готов серьезно вести переговоры о завершении войны.

Главной причиной этого было отсутствие мотивации у Путина – он хотел и мог продолжать воевать.

А одним из признаков бессмысленности переговоров был состав переговорной группы во главе с клоуном Мединским.

С конца 2025 года ситуация изменилась. Пик финансовых ресурсов РФ остался позади. То есть желание воевать есть, возможность тоже есть, но размер этой возможности уменьшается с течением времени.

И теперь, хотя Путин еще не готов заканчивать войну прямо сейчас, он как бы держит эту идею в голове. Тем более что благодаря симпатии Трампа у него есть возможность дернуть стоп-кран в любой момент.

Состав переговорной группы также изменился. Там нет громких имен, но ее возглавляет руководитель ГУ ГШ (то самое «зловещее» ГРУ). А это не тот человек, который будет устраивать цирк, рассказывая сказки о печенегах.

У этой группы ограниченные полномочия – например, она не может принять решение по ключевому вопросу – территориальному. Но она может согласовать необходимые технические моменты, чтобы когда Путин созреет (а это может длиться еще долго), все было готово.

Я к тому, что не нужно думать, что переговоры ходят по кругу. Уже нет.

Роман Шрайк, «Фейсбук»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман