Стоп-кран Путина 3 Роман Шрайк

4.02.2026, 17:34

7,154

Почему Кремль больше не имитирует переговоры.

С марта 2022 года я постоянно писал, что Путин не готов серьезно вести переговоры о завершении войны.

Главной причиной этого было отсутствие мотивации у Путина – он хотел и мог продолжать воевать.

А одним из признаков бессмысленности переговоров был состав переговорной группы во главе с клоуном Мединским.

С конца 2025 года ситуация изменилась. Пик финансовых ресурсов РФ остался позади. То есть желание воевать есть, возможность тоже есть, но размер этой возможности уменьшается с течением времени.

И теперь, хотя Путин еще не готов заканчивать войну прямо сейчас, он как бы держит эту идею в голове. Тем более что благодаря симпатии Трампа у него есть возможность дернуть стоп-кран в любой момент.

Состав переговорной группы также изменился. Там нет громких имен, но ее возглавляет руководитель ГУ ГШ (то самое «зловещее» ГРУ). А это не тот человек, который будет устраивать цирк, рассказывая сказки о печенегах.

У этой группы ограниченные полномочия – например, она не может принять решение по ключевому вопросу – территориальному. Но она может согласовать необходимые технические моменты, чтобы когда Путин созреет (а это может длиться еще долго), все было готово.

Я к тому, что не нужно думать, что переговоры ходят по кругу. Уже нет.

Роман Шрайк, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com