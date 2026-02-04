Мощнейший взрыв: вагоны с бензином сошли с рельсов в Тамбовской области РФ 8 4.02.2026, 17:40

В Тамбовской области России сошли с рельсов грузовые вагоны с бензином. О происшествии 4 февраля сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».

Инцидент произошел в 15:34 по минскому времени на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. После схода с рельсов вагонов с топливом начался сильный пожар. Информацию подтвердили в МЧС.

На кадрах видеозаписей, выложенных в соцсетях, видно огромный столб густого черного дыма, поднимающийся к небу. Местные жители утверждают, что после аварии произошел взрыв.

Для ликвидации последствий происшествия в РЖД создан оперативный штаб. На место направлены пожарные и восстановительные поезда.

Движение поездов через станцию приостановлено. Ожидается задержка поездов южного направления.

