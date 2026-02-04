Белорусы не верят, что властям удастся сдержать рост цен 1 4.02.2026, 17:46

Опрос показал высокий уровень недоверия к прогнозам лукашистов.

Власти запланировали, что в этом году цены вырастут не более чем на 7%. Однако белорусы сомневаются в правильности такого прогноза: граждане ожидают, что инфляция превысит 11%, сообщил Нацбанк.

Нацбанк рассказал, что происходило с инфляцией в Беларуси в последние три месяца 2025 года. Как отчитался регулятор, рост цен «продолжил замедляться». Этому поспособствовала так называемая завозная инфляция: когда производители из других стран повышают цены на свою продукцию, которую импортирует Беларусь, то автоматически эта продукция дорожает и у нас. «Уменьшение внешнего ценового давления», как пишет Нацбанк, произошло благодаря снижению инфляции в России и цен на мировых рынках, сообщает «Белсат».

Кроме того, замедление роста цен произошло благодаря «ситуации на внутреннем потребительском рынке, прежде всего на рынке плодоовощной продукции».

За прошлый год цены в Беларуси выросли на 6,8% при прогнозе властей в 5%. При этом, по ощущениям граждан, инфляция разогналась до 11,3%. Это результат опроса, проведенного Нацбанком в декабре,

В следующие 12 месяцев, как ожидают белорусы, цены вырастут на 11,2%. В сентябрьском опросе респонденты называли меньшую цифру: 10,7%.

По прогнозу властей, в этом году цены вырастут в Беларуси максимально на 7%. При этом глава Нацбанка Роман Головченко уверял, что будет стремиться, чтобы инфляция все же не перешагнула 5%.

