Сотрудника Минобороны Польши задержали за работу на российскую и белорусскую разведку 2 4.02.2026, 18:14

Прошлой осенью он «застрявал» в Беларуси после закрытия границы.

В Варшаве, в штаб-квартире Минобороны, 3 февраля задержали сотрудника, которого подозревают в работе на иностранную разведку. Об этом сообщили в министерстве. По информации польских медиа, подозреваемый работал в Минобороны еще с 1990-ых, а в 2025 году ездил в Беларусь в отпуск.

По данным портала Onet, подозреваемый — 60-летний мужчина, который работал в Минобороны более 30 лет, занимая должности разного уровня. Служба военной контрразведки много месяцев отслеживала его действия, собирая доказательства. Его подозревают в сотрудничестве с российской и белорусской разведкой, причем с представителями спецслужб этих стран он, по данным источника Onet, встречался и контактировал напрямую.

По сведениям портала Niezależna, мужчина неоднократно ездил в отпуск в Беларусь. А в сентябре 2025 года даже застрял там из-за того, что Польша решила закрыть границу. Тогда, по информации издания, он направил в Минобороны ходатайство о продлении отпуска в связи с проблемами в пересечении границы.

