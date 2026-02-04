закрыть
12 мая 2026, вторник, 19:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Foreign Affairs: Существует только одна сфера влияния

1
  • 4.02.2026, 18:47
  • 3,176
Foreign Affairs: Существует только одна сфера влияния

Россия не контролирует даже ближних соседей.

Недавние события — от захвата США узурпатора Венесуэлы Николаса Мадуро до обсуждений президентом США Дональдом Трампом покупки Гренландии — вновь оживили разговоры о возвращении сфер влияния. Однако, как подчеркивает новое аналитическое исследование, современный мир устроен иначе, реальная сфера влияния в мире только одна, и принадлежит она Соединенным Штатам, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Авторы отмечают, что США доминируют в Западном полушарии, как ни одна держава в мире в своей части света. Это обеспечивает Вашингтону не только стратегическую безопасность, но и возможность свободно проецировать силу по всему миру.

В отличие от США, Россия и Китай, по мнению исследования, не способны создать собственные устойчивые сферы влияния. Россия не контролирует даже ближних соседей. Война против Украины ослабила ее экономику и армию, а страны постсоветского пространства все активнее дистанцируются от Москвы. Китай, имея мощную экономику, сталкивается с сильными и многочисленными соседями, многими территориальными конфликтами и давлением США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В результате формируется не многополярный мир, а асимметричная система — одна консолидационная сфера США и «серые зоны» конкуренции в Евразии.

Однако такая ситуация несет риски. Россия и Китай, утратив возможность доминировать в своих регионах, все больше стремятся пересмотреть международный порядок, что повышает вероятность конфликтов. США же, чувствуя собственную безопасность, могут недооценивать угрозы, как уже происходило в истории.

Одновременно эта асимметрия дает Вашингтону шанс обновить мировую архитектуру безопасности. Европа и страны Азии, опасаясь давления России и Китая, ускоренно перевооружаются и укрепляют экономическую самостоятельность. Формируется новая сеть союзов, способная стать основой более устойчивого «свободного мира».

По мнению аналитиков, ключевой задачей США становится укрепление этих партнерств без превращения их в зависимые «вассальные» отношения — именно эта ошибка, как утверждается, ослабила Россию и Китай.

Главный вопрос ближайших десятилетий — смогут ли США использовать свое уникальное преимущество — единственную полноценную сферу влияния — не для эксплуатации, а для поддержания международного порядка.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман