12 мая 2026, вторник, 19:45
Как научиться эффективно принимать решения

  • 4.02.2026, 18:54
Есть несколько вещей, от которых стоит избавиться.

Ошибки в коммуникации — от необдуманных писем до поспешных комментариев — формируют не только личные сожаления, но и подрывают способность общества эффективно взаимодействовать. В эпоху ИИ, усиливающего как возможности, так и риски, людям требуется развивать внимание и навыки саморегуляции, чтобы принимать более взвешенные решения, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты называют это «безопасной неуверенностью» — сочетанием компетентности и осознания собственных ограничений. Такой подход требует эмоциональной устойчивости и умения работать с неопределенностью, вместо того чтобы защищаться.

Среди ключевых факторов, мешающих качественному принятию решений, — невнимательность, эмоциональные реакции, устоявшиеся привычки, искажения в межличностном восприятии и внутренние противоречия. Например, поспешность и перегрузка уменьшают способность мозга фильтровать информацию. Эмоции могут «брать управление на себя», заставляя реагировать импульсивно. Привычка действовать автоматически лишает нас контекста, а прошлый опыт искажает восприятие новых ситуаций.

Специалисты рекомендуют простые, но эффективные стратегии. Делайте паузу перед отправкой важных сообщений, перечитывать написанное, практикуйте медитацию для укрепления внимания, анализируйте собственные реакции, а также откладывать решения в моменты усталости или стресса.

Совмещение осознанности, гибкости мышления и умения замедляться при необходимости помогает снизить количество ошибок — и сделать личное и коллективное принятие решений более эффективным.

