«Чтобы не тратить время на этого менеджера, я его забанил в рабочем мессенджере» 10 4.02.2026, 21:56

11,972

Эти айтишники ничего не делают на работе — но так, чтобы никто не заметил.

Можно ли (почти) не работать на работе и получать за это деньги? Исследование Стэнфордского университета показывает, что почти каждый десятый программист лишь имитирует занятость, а айтишники рассказали изданию devby.io, как и почему создают видимость работы — иногда годами.

В ноябре 2024 года исследователь из Стэнфордского университета Егор Денисов-Бланш, который специализируется на изучении производительности труда в разработке программного обеспечения, поделился результатами крупного исследования о продуктивности инженеров-программистов.

Проанализировав данные о производительности более 50 000 инженеров из сотен компаний, исследователи из Стэнфорда пришли к выводу, что 9,5% программистов практически ничего не делают. Таких сотрудников они предложили называть «призрачными инженерами» (Ghost Engineers).

По оценке Денисова-Бланша, больше всего «призрачных инженеров» бывает среди сотрудников, работающих удаленно (14%). В гибридном режиме умело имитируют работу 9% программистов, а в офисах — 6%. Впрочем, одновременно среди программистов на удаленке заметно чаще, чем среди офисных работников, встречаются и сотрудники с аномально высокой производительностью труда.

«Задачу я выполняю за час-два. И два-три дня говорю на стендапах, что работаю над ней»

Виктор (имя изменено) работает на позиции QA Automative в аутсорс-компании с примерно 500 сотрудниками. Сейчас он живет в Польше, но свои эксперименты с имитацией работы начал до переезда:

— На одном из проектов я начал баловаться с ничегонеделанием, еще работая в Беларуси. А когда я перебрался в Польшу, в качестве ИП такими вещами стало заниматься еще проще и выгоднее.

Обычно я занимаюсь имитацией работы, когда у меня их две. В каждом подобном случае один из проектов — «для души». Там я действительно вкладываюсь. Стараюсь выполнять свою работу как минимум на уровне, которого от меня ожидает заказчик, а где-то даже и больше.

А на втором проекте я в лучшем случае выполняю минимальное число задач, чтобы ко мне не было вопросов. Причем даже эти задачи часто делаю с минимальным количеством усилий — абы сделать. А сейчас с помощью ИИ заниматься такими вещами стало еще проще. Таски эстимируются в 2−3 раза больше реальных эффектов. То есть задачу я выполняю за час-два и два-три дня говорю на стендапах, что работаю над ней.

Не мучает ли меня совесть? Абсолютно нет. И на это у меня есть причины.

Моя текущая аутсорс-компания несколько раз нарушала изначальные договоренности по условиям работы и обязанностям, которые я буду выполнять на проекте. Пытаясь как-то решить эти проблемы, я видел полное безразличие с их стороны. Была только видимость обеспокоенности моей ситуацией.

В один момент мне это надоело, я решил сменить компанию. Но, найдя хороший оффер, решил временно попробовать поработать на двух работах, вкладываясь полностью в новую, а на первой создавая видимость работы. Я решил, что будет честно «подоить» этих ребят, так как этим же самым они занимались по отношению ко мне, когда даже не пытались решать мои проблемы с клиентом, которому они меня продали.

В итоге все это затянулось. Я уже довольно долго создаю видимость бурной деятельности у клиента, и пока все сходит с рук. Конечно, бывают моменты, когда нужно подуспеть к дедлайнам, и тогда я могу расщедриться на 5−6 часов работы в день. Но это редкость: я предпочитаю направлять рабочее время на второй проект, работать над которым мне действительно интересно и который лучше по всем параметрам.

Кстати, на проекте, где имитирую работу, я не один такой. Знаю еще одного человека, который также работает по часу-два в день, а основное время тратит на вторую работу. Причины похожие: наплевательское отношение со стороны аутсорс-компании к защите прав работника перед клиентом, а также оплата ниже средней по рынку.

На предложение «не нравится — уходи» я отвечу так. Не раз видел, как людей увольняют чуть ли не одним днем, если они становятся не нужны компании. Часто, а особенно в аутсорсе, мы — это просто ресурс, который используют для получения прибыли. Чуть что — ты за бортом. Поэтому я решил поменяться ролями и вместо бессмысленной гребли просто выкинул весло за борт.

Такое сейчас время. Находясь в эмиграции, пока можно заработать лишних денег, прилагая минимум усилий, — нужно использовать этот шанс. Не вижу ничего плохого в том, чтобы поступать так по отношению к тем, кто не брезгует хорошенько зарабатывать за твой счет.

«Чтобы не тратить время на этого менеджера, я его забанил в рабочем мессенджере»

Илья (имя изменено) — разработчик, который работает в средней по размеру компании (500−600 человек в разных странах), уже покинувшей Беларусь:

— У меня есть двое коллег, которые умеют имитировать работу и получать за это зарплату. Правда, с оговоркой: одного из них работать все же заставили.

Первый — разработчик. Вот ему-то мы с коллегами «накрутили хвост» и заставили работать. Сказать, что он вообще ничего не делал, — это преувеличение, но совсем небольшое. Если посмотреть в разрезе всей команды, так оно и было. Стандартные задачи он делал в два-три раза дольше, чем его коллеги. Всегда ему что-то мешало. Каждый пулл-реквест — рука-лицо, как будто человек даже не пытался понять, что требовалось в задаче.

Пика вся эта ситуация достигла, когда его попросили посмотреть один срочный баг, который выскочил на проде, и фикс был нужен в течение пары часов. Этот полуфабрикат (извините, иначе не знаю, как назвать) сказал: «Ок, посмотрю прямо сейчас» — и пропал.

Через пару часов оказалось, что он, никого не поставив в известность, поехал в рабочее время по своим делам, а баг даже не смотрел. После этого мы провели с ним воспитательную беседу, во время которой я уже не ограничивал себя в выражениях. Подействовало — и сейчас даже не верится, что с ним были какие-то проблемы.

Второй такой человек «работает» на менеджерской позиции. Тут все по классике. Если в календаре вырастает бесполезный митинг, на котором будем «переливать воду», — с вероятностью 99% его организовал он. А еще изредка всплывают его инициативы, которые оторваны от реальности и нужны только для того, чтобы показать его эффективную работу.

Порой он приходит с какими-то вопросами в личку к рандомным людям. Поэтому, чтобы не тратить на него время, я его забанил в рабочем мессенджере. Все общение с ним теперь происходит сугубо через тикеты или через моего линейного менеджера. В ином случае есть риск весь день провести в бесполезной переписке и созвонах с ним.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com