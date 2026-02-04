В ВСУ создали командование беспилотных систем ПВО 4.02.2026, 21:33

Для противодействия российским дронам.

В Вооруженных силах Украины создали новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны для противодействия российским дронам. Об этом 4 февраля в Facebook сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

В командный состав Воздушных сил по приказам Сырского командировали высокопрофессиональных офицеров с боевым опытом, которые предоставили практические предложения по развитию «малой ПВО», по результатам чего приняты необходимые управленческие решения, рассказал Сырский.

«В то же время по этому направлению не все зависит только от профессионализма и самоотверженности наших военнослужащих. Определяющими остаются темпы работы украинских и европейских производителей, а также поставки РЛС, БПАК и БПЛА-перехватчиков от западных партнеров», – написал главком ВСУ.

Сырский отметил, что российские войска постоянно совершенствуют свои средства поражения, в частности оснащают ударные дроны терминалами спутниковой связи Starlink, используют сложные погодные условия и другие тактические решения.

«Продолжается и дополнительное привлечение армейской авиации. Всего за все время вертолетами армейской авиации уже уничтожено 5830 средств воздушного нападения противника», – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

