12 мая 2026, вторник, 23:06
Признанного виновным в покушении на Трампа приговорили к пожизненному

  • 4.02.2026, 21:50
Райан Раут

В сентябре он караулил президента США с винтовкой, затаившись в кустах.

Суд в США приговорил Райана Раута, признанного виновным по делу о попытке покушения на Дональда Трампа, к пожизненному заключению, передает Reuters.

59-летний Раут был признан виновным присяжными в сентябре 2025 года по пяти пунктам, включая покушение на убийство, незаконное хранение огнестрельного оружия и препятствование работе федерального офицера во время ареста. В качестве защитника на суде выступал он сам.

15 сентября агенты Секретной службы заметили мужчину с винтовкой, затаившегося в кустах у забора гольф-клуба, в котором находился Трамп. Раут скрылся с места, не сделав ни единого выстрела. Через некоторое время его отследили по камерам и задержали. ФБР расценило инцидент как попытку покушения на республиканца.

Рут попросил суд о 27-летнем сроке. Однако сторона обвинения потребовала в качестве наказания пожизненное заключение — в судебном документе прокуроры указали, что преступления Раута «несомненно заслуживают пожизненного заключения», поскольку он несколько месяцев планировал убийство, был готов «убить любого, кто встанет на его пути, и не выражал ни сожаления, ни раскаяния».

Сам Раут отрицал намерение убить Трампа и заявил, что готов пройти психологическое лечение от расстройства личности в тюрьме. Осужденный также предположил, что присяжные были введены в заблуждение относительно фактов дела из-за его неспособности обеспечить надлежащую юридическую защиту на суде.

