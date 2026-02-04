Суд в Аргентине потребовал от США выдать ему Мадуро по делу 2023 года 6 4.02.2026, 22:02

Фото: Getty Images

Свергнутого диктатора Венесуэлы обвиняют в преступлениях против человечности.

Судебные органы Аргентины обратились к Соединенным Штатам с просьбой об экстрадиции свергнутого диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, который с начала января находится под арестом на территории США, для допроса по делу о преступлениях против человечности, совершенных в период его правления, сообщает Associated Press.

Федеральный судья Себастьян Рамос, ведущий дело, начатое в 2023 году на основе заявления неправительственных организаций, распорядился о запросе, который должен будет оформить МИД в адрес правительства Дональда Трампа.

«Направить международный судебный запрос Соединенным Штатам Америки с целью ходатайствовать об экстрадиции Николаса Мадуро Мороса, который, как предполагается, недавно был задержан в Венесуэле и этапирован, находясь под стражей, в Соединенные Штаты Америки», — говорится в постановлении Рамоса, с которым ознакомилось агентство.

Судья при этом сослался на положение договора об экстрадиции, заключенного между Аргентинской Республикой и Соединенными Штатами.

Дело против Мадуро было заведено в Аргентине в 2023 году после жалоб и материалов нескольких неправительственных организаций, которые подали в федеральную юстицию Аргентины массив доказательств о преступлениях против человечности в Венесуэле, начиная как минимум с протестов 2014 года.

Тогда же федеральный прокурор открыл предварительное расследование. В 2024 году Федеральная апелляционная палата Буэнос‑Айреса подтвердила, что речь идет о преступлениях против человечности и что аргентинская юстиция компетентна продолжать расследование на основе принципа универсальной юрисдикции, который закреплен в Конституции Аргентины.

