Под Светлогорском отравили 16 коров

Под Светлогорском отравили 16 коров13
- 4.02.2026, 22:06
В одном из хозяйств Светлогорского района отравили коров, рассказали в сюжете телерадиокомпании «Гомель».
Пали сразу 16 буренок. Виной всему – халатность агронома.
Оказалось, в корм для коров попали минеральные удобрения.
В произошедшем обвиняют главного агронома предприятия, которая не проконтролировала очистку техники.
В одних и тех же машинах возили сразу удобрения, а затем – корм, рассказали в местной прокуратуре. Это и привело к гибели крупного рогатого скота: как дойного стада, так и молодняка.
Ущерб оценили в 7 тонн в весе и Br50 тыс., главного агронома уже судят.
Сейчас стадо на ферме оценивается в 1800 животных. Ситуацию взяли на «жесткий контроль», заявил генеральный директор предприятия.
Он пообещал, что корм и удобрения теперь будут перевозить на разных машинах.