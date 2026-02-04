Под Светлогорском отравили 16 коров 13 4.02.2026, 22:06

В одном из хозяйств Светлогорского района отравили коров, рассказали в сюжете телерадиокомпании «Гомель».

Пали сразу 16 буренок. Виной всему – халатность агронома.

Оказалось, в корм для коров попали минеральные удобрения.

В произошедшем обвиняют главного агронома предприятия, которая не проконтролировала очистку техники.

В одних и тех же машинах возили сразу удобрения, а затем – корм, рассказали в местной прокуратуре. Это и привело к гибели крупного рогатого скота: как дойного стада, так и молодняка.

Ущерб оценили в 7 тонн в весе и Br50 тыс., главного агронома уже судят.

Сейчас стадо на ферме оценивается в 1800 животных. Ситуацию взяли на «жесткий контроль», заявил генеральный директор предприятия.

Он пообещал, что корм и удобрения теперь будут перевозить на разных машинах.

