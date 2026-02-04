12 мая 2026, вторник, 23:06
Зеленский рассказал об итогах первого дня переговоров в Абу-Даби

2
  • 4.02.2026, 22:13
  • 14,474
Стороны договорились об обмене военнопленными в ближайшее время

Переговорные группы Украины, России и США во время встречи в Абу-Даби 4 февраля договорились об обмене военнопленными в ближайшее время. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский обсудил с украинскими переговорщиками промежуточные итоги переговоров, которые продолжатся 5 февраля.

«Также будет важный шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Нужно вернуть пленных домой. В целом наша украинская позиция очень четкая: войну нужно завершить реально. Россия должна быть готова к этому. Также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально — своими реальными гарантиями, гарантиями безопасности, своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы люди в Украине чувствовали, что ситуация идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать все в свою пользу и продолжать удары. Не должно быть награды агрессору. Если будет награда агрессору, Россия со временем сорвет любую договоренность», — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что впереди активная дипломатическая работа.

Напомним, в Абу-Даби 4 февраля прошел очередной раунд переговоров между Украиной, РФ и США. Стороны встречаются после массированного обстрела россиян украинской энергетики в пик морозов, который состоялся на фоне энергетического перемирия. Переговоры продолжатся 5 февраля.

