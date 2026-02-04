Трамп: Верховному лидеру Ирана следует очень сильно беспокоиться

Трамп: Верховному лидеру Ирана следует очень сильно беспокоиться6
- 4.02.2026, 22:38
Ранее стало известно, что переговоры между США и Ираном могут не состояться.
Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи «следует беспокоиться». Об этом заявил президент США Дональд Трамп NBC News.
Также американский лидер заявил, что Исламская Республика продолжает вести переговоры со Штатами.
«Я бы сказал, что ему следует очень сильно беспокоиться, да. Как вы знаете, они ведут с нами переговоры», — сказал Трамп.
