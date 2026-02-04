Трамп: Верховному лидеру Ирана следует очень сильно беспокоиться 6 4.02.2026, 22:38

3,232

Ранее стало известно, что переговоры между США и Ираном могут не состояться.

Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи «следует беспокоиться». Об этом заявил президент США Дональд Трамп NBC News.

Также американский лидер заявил, что Исламская Республика продолжает вести переговоры со Штатами.

«Я бы сказал, что ему следует очень сильно беспокоиться, да. Как вы знаете, они ведут с нами переговоры», — сказал Трамп.

Напомним, ранее стало известно, что переговоры между США и Ираном могут не состояться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com