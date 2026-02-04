12 мая 2026, вторник, 23:06
В Минске директор фирмы ударил кулаком в челюсть незнакомку

  4.02.2026, 22:52
Его задержали очевидцы.

В Минске огласили приговор 63-летнему горожанину, которого обвиняли в хулиганстве, сообщило госагентство «Минск-Новости».

Вечером нетрезвый обвиняемый пришел в заведении быстрого питания на улице Денисовской. По пути в уборную фигурант обратил внимание на женщину, которая, как ему показалось, снимала на видео школьника, «произносившего различные националистические лозунги». Минчанин, ничего не говоря, подошел к незнакомке и ударил ее кулаком в челюсть. Та упала и ударилась о стену, выронив при этом из рук мобильный телефон, который разбился.

Далее минчанин пошел к выходу, но его задержали очевидцы и вызвали милицию. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство. Потерпевшая на допросе пояснила, что никого на видео она не снимала, а просто в наушниках смотрела ролики в социальных сетях.

Обвиняемый — директор частной компании. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности — за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и подделку документов.

Суд признал его виновным и назначил два месяца ареста. Его также обязали пройти принудительное лечение от алкоголизма.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

