В крупнейшем городе Сибири закончились деньги на ремонт дорог 4 4.02.2026, 23:02

Бюджеты регионов РФ столкнулись с катастрофическими дефицитом.

Власти Новосибирска — крупнейшего мегаполиса азиатской части России с населением 1,6 миллиона человек — решили заморозить расходы на дорожные работы на фоне ухудшения ситуации в областном бюджете, который столкнулся с существенным падением доходов и получил больше 50 млрд росс. рублей дефицита за прошлый год, передает The Moscow Times.

Как сообщил депутат горсовета Антон Бурмистров, заложенные в бюджете деньги на ремонт дорог и тротуаров «тратить пока не разрешают», и как долго это продлится, пока неизвестно. «Бюджетные средства начинают „замораживаться“ <…> в масштабах города это десятки (и даже сотни) миллионов рублей», — рассказал Бурмистров.

В прошлом году, по данным АКРА, Новосибирская область вошла в топ-10 регионов РФ с самым большим дефицитом бюджета: за 9 месяцев он составлял 33,5 млрд рублей, а к концу года достиг 51,6 млрд рублей. План по доходам был сорван: бюджет недобрал 24,5 млрд рублей, в том числе 22 млрд рублей — налога на прибыль, жаловался в январе министр финансов региона Виталий Голубенко.

В январе-2026 доходы бюджета области просели еще на 4% в годовом выражении. В феврале расходы бюджета на финансирование заявок госучреждений приблизятся к 27 млрд рублей, а собственные доходы (9 млрд рублей) покроют лишь треть этой суммы, говорил Голубенко.

Согласно данным единого портала бюджетной системы России, по состоянию на конец сентября 2025 года бюджеты регионов были исполнены с совокупным дефицитом в 724,8 млрд рублей против 472,1 млрд годом ранее. С «дырой» в бюджете столкнулись 68 регионов против 45-ти в 2024-м. Совокупные расходы субъектов РФ увеличились на 15% год к году и составили 16 трлн рублей. При этом доходы выросли только на 6%, достигнув 15,3 трлн рублей.

