Reuters: Трамп склоняется к военной операции против Ирана

Reuters: Трамп склоняется к военной операции против Ирана3
- 4.02.2026, 23:40
Запланированные на пятницу переговоры США и Ирана могут не состояться.
Президент США Дональд Трамп может начать военную операцию против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Они сообщили агентству, что в настоящее время глава Белого дома склоняется к такому решению в связи с ухудшением перспектив дипломатического урегулирования противоречий.
Незадолго до этого стало известно, что запланированные на пятницу переговоры США и Ирана могут не состояться из-за нежелания Вашингтона переносить встречу из Турции в Оман. Как уточняет портал Axios, американская сторона рассмотрела запрос Тегерана об изменении места проведения мероприятия и решила его отклонить.
Также 4 февраля официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс рассказал, что истребитель военно-воздушных сил США F-35C сбил иранский беспилотник «Шахед-139» после того, как тот совершил агрессивное сближение с авианосцем USS Abraham Lincoln.