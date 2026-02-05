В России стремительно исчезает молодежь

В России стремительно исчезает молодежь10
- 5.02.2026, 8:22
Разведка дала шокирующий прогноз до 2040 года.
К 2040 году Россия рискует превратиться в «общество пожилых женщин» из-за стремительного старения населения, гендерного дисбаланса и демографических потерь от войны.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
При этом демографическая ситуация в РФ ухудшается очень стремительно. Так, доля населения в возрасте до 35 лет сократилась с 55% в 1990 году до 40% в 2025-м, а после 2020 года темпы падения ускорились. Если такая тенденция сохранится, то к 2040 году молодых людей в России будет лишь около 30%.
Особую тревогу вызывает резкое сокращение мужского населения. Уже с 25-30 лет мужчины погибают или эмигрируют, что приводит к преобладанию женщин в старших возрастных группах. По прогнозам экспертов, медианным жителем России в 2040 году станет женщина 50-55 лет.
Дефицит молодых мужчин не только ограничит экономическую активность, но и угрожает способности страны поддерживать мощную армию и стабильную промышленность.
Кроме того, социальные структуры будут меняться: увеличится потребность в медицинской и социальной поддержке пожилых, а правительству придется тратить больше ресурсов на пенсии и здравоохранение.
Влияние войны на демографический крах РФ
Отметим, что война в Украине еще больше ускоряет демографический кризис. Массовые потери среди мужчин призывного и трудоспособного возраста, рост инвалидности и эмиграция сформируют со временем «пустую» возрастную группу.
Так, война в Украине стала мощным ускорителем таких процессов:
Массовые потери: тысячи мужчин трудоспособного возраста погибают или получают инвалидность.
Эмиграция: наиболее образованная и молодая часть населения покинула страну, спасаясь от мобилизации.
Демографическая «яма»: новое поколение просто не успевает рождаться, поскольку потенциальные родители или на фронте, или за границей.
Таким образом, война не только истощает ресурсы сегодня, но и фактически стерилизует нацию, лишая ее шансов на динамичное развитие в последующие десятилетия. Сейчас Россия уверенно движется к статусу «глобального дома престарелых» с агрессивной идеологией, но без физических сил для ее реализации.
Экономические и социальные последствия
Формирование в России «общества пожилых женщин» неизбежно повлечет за собой тектонические изменения во внутренней политике РФ:
Социальный консерватизм: стареющее и уязвимое общество будет требовать не инноваций, а «жесткой стабильности» и консервации текущего состояния.
Дефицит рабочих рук: экономическое обновление станет невозможным из-за нехватки молодых кадров и инноваторов.
Сужение рынка: спрос сместится в сторону медицины и социального обеспечения, что усилит нагрузку на бюджет, который и без того истощен военными расходами.