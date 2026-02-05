«Откуда у вас эти иллюзии?»: Наталья Радина развеяла популярные среди украинцев мифы о Беларуси 43 5.02.2026, 10:08

Наталья Радина

Начались процессы, которые принесут белорусам свободу.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем Yotube-канала популярного украинского блогера, экс-депутата Верховной Рады Борислава Березы. Белорусская журналистка рассказала об упущенных возможностях Украины изменить ситуацию в нашей стране и развеяла несколько популярных среди украинцев мифов о Беларуси.

Наталья Радина отметила, что каждый президент в истории Украины (даже пришедшие в результате демократических революций) начинал договариваться с Лукашенко и торговать с режимом:

— Хочу сказать, что и я лично, и сайт Charter97.org все 28 лет работы поддерживал Украину в ее стремлении к демократии и стать частью Европейского союза. Белорусы поддерживали украинцев и на Майдане 2004 года во время Оранжевой революции, и во время Евромайдана в 2014 году, первым погибшим на нем был белорус Михаил Жизневский. Белорусы сегодня воюют в различных частях Вооруженных сил Украины, защищая вашу страну от агрессии.

Если мы посмотрим экономическую статистику, то увидим, что Украина в 2020-2021-х годах была первым торговым партнером Беларуси после России. Если конкретно по нефтепродуктам — была на первом месте, даже Евросоюз был на втором. Если мы говорим в целом о торговле с режимом Лукашенко, она длилась десятками лет. И началось это не с приходом к власти Владимира Зеленского, а гораздо раньше.

Мы не будем говорить о Леониде Кучме, с ним и так все понятно. Но был Виктор Ющенко, который пришел к власти в результате Оранжевой революции. В его президентство торговля с режимом Лукашенко также происходила самым активным образом, а демократический президент Украины заявил, что готов стать «адвокатом Лукашенко на Западе», против которого тогда вводили санкции за убийства его политических оппонентов. Напомню, что еще в 1999-2000 годах в Беларуси были убиты лидеры оппозиции Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский и журналист Дмитрий Завадский. Хорошо, опускаем период Януковича, приходит к власти Петр Порошенко. Кого он приглашает на свою инаугурацию? При этом первым на Майдане погиб белорус Михаил Жизневский. Я помню шок, который у меня был, когда Петр Алексеевич, c которым я лично знакома, приглашает на инаугурацию белорусского диктатора.

Дальше торговля идет самым активным образом. Минск становится площадкой для переговоров с Россией, санкции с Лукашенко снимаются, Беларусь превращается, по сути, в контрабандный хаб, через который идет торговля России с Украиной, Украины с Россией, Евросоюза с Россией в обход санкций.

Закупались белорусские нефтепродукты, ими заправлялись украинские танки. Но мы предупреждали Украину, что это ловушка. Мы говорили: «Вы же понимаете, что в любой момент эти поставки будут перекрыты, ищите альтернативу. Более того, имейте в виду, что нападение на Украину со стороны Беларуси возможно в любой момент».

Я лично приезжала в Украину, начиная с 2014 года вместе с другими лидерами и активистами белорусской оппозиции. Мы предупреждали украинское руководство, в том числе были встречи в Министерстве обороны и Верховной Раде, в Совете по национальной безопасности и обороне, говорили, что будет нападение на Украину с территории Беларуси. Нам никто не верил, считали, что это невозможно.

Борислав Береза высказал популярное среди украинцев мнение, что Лукашенко сегодня якобы не допускает использования Беларуси для повторного российского наступления на север Украины. Наталья Радина считает такое утверждение ошибочным:

— У вас есть иллюзия, которую я не знаю, каким образом можно разрушить. Откуда это ложное представление? Почему оно сохранилось до сих пор? Наступления с белорусского направления нет, потому что нет решения Путина. Ему сегодня не хватает войск для наступления с территории Беларуси на Украину, потому что он застрял на Донбассе, и поэтому у него просто не хватает ресурсов. Но как только эти ресурсы у Путина появятся, будут накоплены, повторное наступление с территории Беларуси может произойти в любой момент. Точно так же, как это произошло в феврале 2022 года. Давайте вспомним, как Лукашенко уверял украинцев, что не будет никакого наступления с территории Беларуси. Он обещал, что обязательно «предупредит заранее». Я лично слышала от чиновников Минобороны Украины, как звонил Хренин (глава Минобороны Беларуси — Прим. Charter97.org) вашему министру обороны Резникову и уверял, что «никакого наступления из Беларуси не будет».

Но нападение произошло, и это значит, что может произойти повторно. Лукашенко здесь никаким образом не сможет остановить Путина. Именно поэтому нужна реальная стратегия в отношении Беларуси.

Одной из упущенных возможностей по изменению ситуации в Беларуси главный редактор сайта Charter97.org называет полк Калиновского:

— Можно было создать на базе полка полноценную бригаду или даже дивизию из белорусов, если бы украинцы им четко и ясно сказали, что можно будет освободить свою страну от диктатора Лукашенко и российских войск, которые там продолжают находиться.

В феврале 2022 года белорусы ехали в Интернациональный легион с надеждой, что они действительно смогут отвоевать свою собственную страну. Я сама приезжала в Киев и встречалась с бойцами полка, часами с ними разговаривала. Это были высокомотивированные люди, которые ехали, конечно, помочь Украине, но с надеждой, что они смогут вернуться домой. Однако очень быстро стало понятно, что никакой операции в Беларуси Украина не планирует. Украинское командование сказало белорусским добровольцам, чтобы они даже не думали в этом направлении. Вместо этого белорусских бойцов отправляли в самые горячие точки на Донбассе, многие погибли — уже порядка 100 человек. Не было реальной поддержки, никто не работал над развитием этого полка.

Я тут не снимаю ответственности с белорусов, потому что были и внутренние противоречия. Не было реальной поддержки со стороны офиса той же Светланы Тихановской, которая, имея огромные ресурсы на Западе, сидя на финансовых потоках, отказалась помочь белорусскому добровольческому движению. Более того, они конкурировали с калиновцами относительно взаимоотношений с украинскими властями — с кем Зеленский захочет общаться: с Тихановской или с калиновцами. Была какая-то абсолютно глупая, ненужная конкуренция. И в итоге сегодня мы имеем то, что имеем.

Белорусы не едут в Украину воевать, потому что не видят надежды на изменения. Видят, что идут какие-то переговоры с диктатором Лукашенко, что никаких реальных шагов по поддержке демократии в Беларуси Украина не предпринимает, что есть огромная проблема с легализацией белорусских добровольцев в Украине. Даже тем, кто прошел горячие точки, был ранен, очень трудно получить украинские документы. Нет реальной поддержки ветеранов, инвалидов, которые воевали.

Борислав Береза удивляется, почему Тихановская не использовала возможность заручиться поддержкой белорусских добровольцев. Наталья Радина считает, что она окружила себя бывшими силовиками и чиновниками режима Лукашенко, которые умышленно саботировали реальные возможности освободить Беларусь. Тихановская не является самостоятельной фигурой, считает журналистка:

— Огромное количество людей было арестовано именно из-за халатности, бездарности и инфильтрации структур Тихановской агентами спецслужб. Сейчас людей массово сажают, например, из-за еще одного проекта ее офиса — «Беларускi Гаюн», который вел блогер Антон Мотолько. Помните, был такой телеграм-канал, который рассказывал о военной активности на территории Беларуси. У меня были очень большие вопросы к этому проекту, потому что очень много информации, которую даже я лично получала с территории Беларуси, не подтверждалась в «Гаюне». Такое ощущение, что им пресс-релизы готовило Министерство обороны Беларуси. Затем активным образом были сданы все люди. Мы не знаем реального количества, но правозащитники сообщают, что сотни, а, может, тысячи белорусов пошли в тюрьмы именно по этому делу.

А помните план «Перамога», который был объявлен офисом Тихановской, а разработан бывшим подполковником ГУБОПиКа Александром Азаровым. Это вообще потрясающая история. Собирали на цифровой платформе данные белорусов, которые были готовы с оружием в руках бороться против режима Лукашенко внутри страны. Это классическая операция спецслужб по выявлению радикальных элементов. Огромное количество людей было арестовано. Ну и вишенка на торте: в августе 2025 года белорусское телевидение показало видео, где Светлана Тихановская берет деньги у генерала спецслужб — 15000 евро в конверте. Она это признала и заявила, что «ей пять лет было стыдно». Затем спецслужбы ее вывезли в Литву, где она повторно записала видео (первое было записано в Минске) с призывом не выходить на улицы и расходиться.

Почему белорусы не использовали силу, чтобы сменить режим Лукашенко? Наталья Радина считает, что украинцы ошибочно примеряют события Революции достоинства в 2014 году на белорусские протесты в 2020-м:

— В Беларуси никогда не было парамилитарных организаций. Здесь не нужно сравнивать с Украиной. Борислав, я прекрасно знаю, что вы из «Правого сектора». У вас, Дмитро Яроша, «Правого сектора» и других организаций была возможность действовать более активно.

В Беларуси это было просто невозможно. И в 90-е годы, как только появились первые подобные организации — «Край» или «Белый легион» — они были тут же задушены. Откуда было брать оружие? Мы это объясняли в 2020-2021 году украинцам, которые бесконечно давали советы и говорили: «Что же вы там выходите на мирные протесты, почему вы не берете оружие в руки». Где его было взять?

Вы не понимаете, насколько тотален был и есть режим в Беларуси. Хранение любого оружия, существование парамилитарных организаций на протяжении всех лет правления Лукашенко было невозможно. Людей, которые только проявляли какую-либо активность в этом направлении, немедленно арестовывали.

Но именно через мирный протест можно было добиться перемен в Беларуси, если бы люди выходили ежедневно на акции, если бы они шли к дому правительства, к белорусскому телевидению, требовали бы эфира, шли к тюрьмам, требуя освобождения своих товарищей. Но этого, к сожалению, не было. Это не было сделано именно из-за того, что лидеры, которые появились на волне этих протестов (я их называю «пеной революции») как раз призывали людей не протестовать активно. И в этом вина Светланы Тихановской и ее окружения. Поэтому, думаю, что она была подконтрольным кандидатом в президенты, задача которого была слить протест, возникший в Беларуси в 2020 году.

Действительно ли белорусы живут по принципу «лишь бы не было войны»? Готовы ли рискнуть «стабильностью» ради свободы? Наталья Радина уверена, что белорусский народ вернет свою страну:

— Я убеждена, что режим Лукашенко падет, это абсолютно неизбежно. Любви к нему после 2020 года у людей не прибавилось, никакой поддержки у диктатора нет. В результате войны мы видим, что пошли разрушительные процессы, которые бьют по режиму Лукашенко— санкции действуют. Неизбежны проблемы у России, которая ведет преступную войну против Украины.

Однако важно понимать, что белорусам сегодня нужна солидарность и поддержка. Ситуацию в Беларуси я бы сравнивала с тем, что происходит в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Мы не рассуждаем об их ситуации и не говорим, что они живут по принципу «лишь бы не было войны». Мы понимаем, что у них нет выбора, они не могут выйти на улицы и протестовать против присутствия российских войск. То же самое происходит и в Беларуси. Режим Лукашенко — абсолютно пророссийский, огромное количество силовиков на улицах, которые могут тебя в любой момент арестовать, посадить на срок до 20 лет, убить, и ничего ему за это не будет. Сегодня я выступаю за то, чтобы Украина вместе с европейскими партнерами разрабатывала реальную стратегию в отношении Беларуси, которая будет подразумевать обязательную смену режима в Минске на демократический и проевропейский. И делать это нужно с учетом угроз, которые исходят с территории Беларуси — ядерные ракеты, «Орешник», ведь в этой ситуации Европа и Украина могут действовать превентивно.

Борислав Береза задал вопрос о встрече Зеленского и Тихановской. По его информации, в МИД Украины даже не знали об этом событии. Наталья Радина также не видит смысла в этой встрече, указывая на опасный момент, который может испортить отношения украинцев и белорусов:

— Я не увидела большого смысла в разговоре Тихановской и Зеленского, ведь они обсуждали, во-первых, назначение спецпредставителя со стороны Украины по связям с белорусском оппозицией. Во-первых, такой дипломат в МИД Украины был, это бывший посол в Беларуси Игорь Кизим. Я сама с ним встречалась, он собирал различные предложения, но на ситуацию это никак не повлияло.

Единственное, на что я обратила внимание, среди тем, которые обсуждались, было преследование Лукашенко в рамках Международного уголовного суда. Когда я начала читать прессу, обратила внимание на формулировку «преследование не только Лукашенко, но и его преступного режима». Оставим за скобками, насколько эффективны эти ордера МУС — Путин, как мы видим, с ними продолжает спокойно жить и путешествовать по миру. Но что значит «в отношении режима в Беларуси»? Я боюсь, что здесь может идти игра с целью добиться от МУС решения по выплате Беларусью репараций Украине. Я уже видела такие заявления с украинской стороны относительно того, что «Беларусь должна будет платить Украине репарации за вхождение российских войск».

Могу конкретно сказать, кто это говорил. Есть такой Дмитрий Громаков, который курировал полк Калиновского со стороны украинских властей. Загадочный персонаж — сложно определить, какое ведомства он представляет. В интервью медиа он конкретно заявлял, что за вхождение российских войск в Украину белорусы должны будут отдать 50% акций своих ведущих предприятий — «Беларуськалий», НПЗ в Мозыре и Новополоцке, Белорусский металлургический завод в Жлобине, Минский завод колесных тягачей. Хочу предостеречь украинскую власть от этой ошибки. Ведь не Лукашенко будет платить, а демократическое правительство Беларуси, и оно должно будет отдать Украине половину своей экономики за преступления режима? Или, может, за то, что Украина торговала с режимом Лукашенко, признавала его легитимным, хотя он таким не является с 1996 года? Это очень сильно испортит отношения между белорусами и украинцами.

В конце Наталья Радина напомнила, что белорусский народ сопротивлялся российскому нападению на Украину и многие заплатили за это высокую цену, а также выразила уверенность, что белорусы будут готовы освобождать свою страну:

— Белорусы протестовали как могли. Были партизаны, которые взрывали железные дороги и помогали Украине. Огромное количество людей пошло за это в тюрьмы.

Когда я говорю о необходимости выработки стратегии со стороны Украины и Европы по освобождению Беларуси, я подразумеваю, что белорусы будут готовы сами освобождать свою сторону, но им нужна будет поддержка со стороны Украины и Европы.

Часто со стороны украинцев можно услышать: «Вы, белорусы, совсем обнаглели, мы еще должны за вашу свободу умирать, мы и так обескровлены». Нет, белорусы будут сами освобождать свою страну, но им нужно дать такую возможность.

