Белоруска была готова бежать из Минска из-за съемного жилья 8 5.02.2026, 10:25

Аренда квартиры, особенно в столице, все чаще превращается в лотерею. И дело не только в цене. Минчанка Татьяна на собственном опыте столкнулась с тем, что обычная однушка может стать испытанием на выносливость. Она рассказала изданию «Точка» о своей попытке примириться с особенностями арендной квартиры.

Еще пару лет назад снять однокомнатную квартиру в Минске за 230−250 долларов казалось вполне реальным сценарием. Не самым простым, но выполнимым.

Сегодня такие цены выглядят почти фантастикой. Объявления с «однушками» по 300 долларов и выше исчезают за считаные часы, а в комментариях под постами про аренду все чаще появляется одна и та же фраза — «попробуй еще найди».

На фоне этого многие задаются вопросом: действительно ли все так плохо? А может, на рынке все еще можно зацепиться за более-менее адекватный вариант — если быть готовым к компромиссам?

Жесткие рамки отбора

Негативный опыт девушка получила еще насколько лет назад. История началась в конце 2023 года.

Тогда Татьяна жила в комнате в частном доме, а ее парень снимал трехкомнатную квартиру на Рокоссовского — с соседом. Они решили съехаться, но сразу было понятно: «у него» — это временный вариант.

«Мне, как девушке, хотелось своего пространства. Делить квартиру с посторонним человеком было некомфортно», — рассказывает Татьяна.

Поиск жилья сразу начали с установки жестких рамок. Рассматривали только Партизанский район, Серебрянку и частично центр — около площади Победы, улицы Платонова и схожие варианты.

Причина была проста: парень служил, вставал очень рано и возвращался поздно.

«Если бы мы сняли что-то дальше, ему пришлось бы просыпаться в четыре утра и приезжать домой в одиннадцать вечера», — объясняет Татьяна.

С бюджетом ситуация была не проще. Уже тогда 280−290 долларов за однокомнатную казались неподъемными.

«Наш потолок был 230−250 долларов. Коллеги на тот момент умудрялись снимать за 200, но я до сих пор не понимаю: как?» — задается она вопросом.

На фото выглядело нормально

Подходящий вариант нашелся неожиданно — прямо во время рабочего дня. Татьяна увидела объявление, сразу позвонила и в обеденный перерыв поехала смотреть.

Улица Тухачевского, старые дома, аккуратный фасад и вайб 1960-х.

«Снаружи все выглядело приятно. На фото — тоже. Я сразу понимала, что квартира маленькая, но для меня это не было проблемой: я выросла в общежитии», — говорит девушка.

Сдавали жилье брат и сестра. По словам Татьяны, они приехали из Швейцарии к родителям на каникулы и хотели быстро закрыть вопрос.

«Говорили, что предыдущие арендаторы прожили там пять лет. Сейчас я вообще не понимаю, как это возможно», — делится девушка.

Жилье находилось на первом этаже, что тогда Татьяну не смутило. Однокомнатную квартиру разделили стеной на две зоны — спальню и гостиную. Внутри были шкаф, стол, диван, телевизор. Прямо в комнате стоял холодильник, но тогда это показалось мелочью.

«Задним числом понимаю — ред-флаги были сразу. Но я была слишком воодушевлена», — признается Татьяна.

Она вспоминает: во время просмотра хозяева были тепло одеты — носки, тапочки, плед. Говорили, что в квартире прохладно, но уверяли, что вопрос с отоплением «решается».

«Я была в куртке и просто не почувствовала температуру», — подчеркивает она.

Парня насторожили ободранные обои — он даже спросил, можно ли их переклеить. Татьяна только отмахнулась.

«Я сказала: что такого, не обои же главное. Оказывается, смотреть надо было вообще не на стены», — считает она.

Ветер из-под кухни и сон под двумя одеялами

Договор оформили очень быстро — буквально за неделю до Нового года. Хозяевам нужно было уезжать, и все решалось наспех.

Уже в день переезда молодым людям стало понятно: в квартире жутко холодно.

«Зима была не самая жесткая, как сейчас, но внутри было откровенно прохладно», — говорит Татьяна.

Самым холодным местом оказался туалет. Вместо нормальной вентиляции там была просто дырка, из которой сильно дуло. Еще одна — под кухней.

«Весь холод шел из подвала, тепло просто не задерживалось», — подчеркивает она.

Проблема с отоплением оказалась системной. Радиаторы стояли, но трубы к ним были подведены так, что горячая вода циркулировала плохо — тепло до батарей доходило не полностью.

Срочно купили обогреватель, через объявление. Но даже с ним было холодно.

«Я спала в одежде, под двумя одеялами. Температура падала до 15−16 градусов», — поясняет героиня.

На окнах постоянно появлялся конденсат, из щелей сильно дуло. Пара пыталась заделывать их герметиком, утепляла — без заметного эффекта. Обращались даже в службу 115.

«Кто-то приезжал, на пару часов становилось лучше — но потом снова холодало», — подмечает Татьяна.

При этом у соседей в другой половине дома было тепло. Как выяснилось, дом был условно разделен на две части: в одной — жара, в другой — холод.

Добавились и другие бытовые проблемы. Подоконник перекрывал выдвижной ящик тумбочки на кухне — открыть его было невозможно. Вытяжка была, а трубы к ней — нет.

«А по ночам батареи издавали странные звуки, как будто кто-то по ним бил. Соседей не было, подвал пустой. Иногда это выглядело как сцена из ужастика», — говорит девушка.

За квартиру тогда платили 230 долларов плюс коммуналка. В какой-то момент хозяин даже перестал брать арендную плату на месяц-два — в счет того, что жильцы постоянно что-то чинили и покупали за свой счет.

Татьяна уверена, что вторую зиму пара бы там не выдержала. Решение было очевидным — съезжать.

С арендаторами разошлись мирно. После них, как рассказывает героиня, хозяева заключили договор с другими жильцами сразу на пять лет — чтобы не летать каждый раз из Швейцарии.

Квартира как лотерея

Сегодня Татьяна за рынком аренды почти не следит, но то, что иногда видит, ее пугает.

«Однушки» по 300 долларов разлетаются сразу. Когда читаешь такое, начинаешь иначе относиться к компромиссам, — уверена она.

Девушка уверена: за нормальную квартиру сегодня надо держаться обеими руками.

Сейчас Татьяна с парнем платит 850 рублей плюс коммуналку — и считает это удачей. По ее словам, хорошая аренда — реально лотерея.

На фоне роста цен она даже размышляла о переезде из Минска.

«Я даже думала переехать в Брест — все говорят, что в областных городах жилье дешевле. Но когда начинаешь смотреть, понимаешь: «однушка» там сейчас стоит около 250 долларов, а иногда и дороже. По факту выходит, что разницы почти нет. При этом непонятно, какие там будут зарплаты и перспективы. В итоге пока не вижу смысла менять шило на мыло», — подытоживает свою историю Татьяна.

