Из российских аптек пропал не имеющий аналогов препарат для лечения шизофрении и биполярного расстройства 13 5.02.2026, 10:31

Лекарство производится в Японии и Италии.

Из продажи в российских аптеках исчез препарат «Латуда», который применятся для лечения шизофрении и биполярного расстройства 2-го типа. На это обратил внимание RTVI.

Журналисты проверили наличие средства через агрегаторы «Мегаптека», к которому подключено более 20 тыс. точек в 80 регионов страны, и Apteka.Mos. По данным последнего, 4 февраля «Латуда» не была доступна ни в одной из аптек в 67 регионах, с которыми работает площадка. Лекарства не оказалось и в онлайн-магазинах крупнейших федеральных аптечных сетей — «Ригла», «36,6» и АСНА. В единичных экземплярах препарат нашелся в республике Марий Эл, Татарстане, Чувашии и Удмуртии, а также в Архангельской, Кировской, Кемеровской и Самарской областях.

В Росздравнадзоре дефицит препарата отрицают. По данным ведомства, в российских регионах числятся остатки препарата в количестве 39 тыс. упаковок. При этом психиатры, работающие с пациентами с шизофренией и биполярным расстройством отмечают, что проблемы с «Латудой» начались еще в конце декабря 2025 года. Импортер препарата — фармкомпания ООО «Анджелини Фарма Рус» — связал дефектуру с новогодними праздниками, но в феврале ситуация лучше не стала, говорит психиатр Антон Елисеенко. В результате многие пациенты с шизофренией и биполярным расстройством могут остаться без лечения, поскольку у «Латуды» на российском рынке нет прямых аналогов, предупредил психиатр Максим Резников.

По словам Елисеенко, прямо сейчас врачи пытаются экстренно заменить препарат на другие атипичные антипсихотики. «Есть пациенты, у которых все другие варианты перепробованы, есть те, кому другие антипсихотики плохо подходят. В общем, ущерб от такой ситуации здоровью пациентов нанесен значительный», — подчеркнул психиатр.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов предположил, что препарат недоступен из-за возросшего спроса. «Судя по динамике потребления на протяжении последних четырех лет, спрос на него действительно довольно динамично растет, это и могло стать причиной нехватки продукта, скажем если его активно выписывают профильные специалисты», — отметил Беспалов. При этом он допустил, что причиной отсутствия препарата в продаже может быть «внутренняя проблематика с выпуском».

В «Анджелани Фарма Рус» заявили, что «Латуда» есть на складе импортера «в достаточном количестве» и «без ограничений отгружается дистрибьюторами» для распространения по аптекам. В компании заверили, что препарат будет доступен пациентам «в ближайшее время». «Латуда» производится в Японии и Италии. Активное действующее вещество препарата — луразидон — внесено в России в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

