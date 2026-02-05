Польские пограничники ликвидировали группу воздушных контрабандистов 3 5.02.2026, 13:08

Фото: strazgraniczna.pl

Контрабанда сигарет из Беларуси осуществлялась с использованием метеорологических шаров.

Деятельность «организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой сигарет с территории Беларуси в Польшу», пресекли сотрудники Надбужанского отряда Пограничной охраны под надзором Окружной прокуратуры в Седльце (Мазовецкое воеводство).

«Для осуществления незаконной деятельности контрабандисты использовали метеорологические шары», — сообщила 5 февраля пресс-служба польской погранслужбы.

Отмечается, что «пятеро мужчин обвинены в участии в организованной преступной группе, контрабанде табачных изделий, нарушении правил воздушного движения, а также в нарушении закона о специальных мерах по противодействию поддержке агрессии в Украине».

«По решению суда они были временно арестованы на 3 месяца. Теперь подозреваемым предстоит отвечать за свои действия перед судом. Совершённые ими преступления караются лишением свободы на срок от 9 месяцев до 12 лет», — говорится в сообщении.

