13 мая 2026, среда, 16:07
Покупка бани за 29 рублей закончилась штрафом в 161 тысячу

  • 5.02.2026, 15:37
Как приобретение госсобственности за копейки привело к крупным убыткам.

История покупки бани в Брестском районе превратилась в настоящую финансовую ловушку. Фирма, которая решила использовать заброшенный объект, приобретя его за символическую базовую величину, в итоге оказалась должна государству сумму, в тысячу раз превышающую стоимость самой покупки.

В Брестском районе всплыла показательная история о том, как дешевая госсобственность может дорого обойтись. В октябре 2021 года коммунальное унитарное предприятие продало здание бани коммерческой организации всего за одну базовую величину. На тот момент — 29 рублей, пишет BGmedia.

Сделка состоялась по итогам аукциона и была одобрена решением Брестского райисполкома. Объект находился в собственности района и был передан покупателю с особыми условиями.

Договор купли-продажи был простым. Новый владелец обязан был выполнить хотя бы одно из трех условий:

начать предпринимательскую деятельность в здании;

провести реконструкцию;

снести объект.

Но, как показала проверка, за отведенное время не было сделано ничего. Здание так и осталось без изменений, более того, оно начало разрушаться.

Рабочая группа зафиксировала факт неисполнения условий договора. После этого в дело вмешалась прокуратура Брестского района, которая подала иск в интересах коммунального предприятия.

Экономический суд Брестской области поддержал позицию прокуратуры и постановил взыскать с коммерческой организации неустойку в размере 161 тысячи рублей. Иск был удовлетворен полностью.

Договор купли-продажи расторгнут, здание бани возвращено коммунальному предприятию — покупка за 29 рублей обернулась многотысячными убытками.

